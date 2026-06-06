Пенсионные деньги не для квартир: Расул Рысмамбетов высказался о новых порогах ЕНПФ

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По мнению аналитика, пенсионные накопления должны использоваться для обеспечения будущих выплат, а не для решения текущих финансовых вопросов

Фото: из личного архива Р.Рысмамбетова

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов поддержал повышение порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений, опубликованных Единым накопительным пенсионным фондом на 2026 год. По его мнению, пенсионные средства должны использоваться прежде всего для обеспечения будущих выплат, а не для решения текущих финансовых вопросов граждан, передает Kazpravda.kz.

Ранее ЕНПФ опубликовал новые пороги минимальной достаточности, которые применяются при досрочном использовании пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов. Согласно обновленным расчетам, для 20-летних вкладчиков порог составляет 6,67 млн тенге, а для граждан в возрасте 62 лет - 23,57 млн тенге.

Комментируя новые показатели, Расул Рысмамбетов заявил, что всегда выступал против массового изъятия пенсионных накоплений.

«По своей природе пенсионные деньги не являются сбережениями на квартиру или ремонт. Это деньги на старость, когда человек уже не может работать как раньше. Поэтому повышение порогов достаточности я считаю логичным и своевременным шагом, даже мягким», - отметил он.

По словам аналитика, досрочное изъятие накоплений дает краткосрочный эффект, однако в долгосрочной перспективе может привести к снижению будущих пенсий и дополнительной нагрузке на государственный бюджет.

Он также отметил, что вместо обсуждения механизмов изъятия средств необходимо создавать условия для роста официальных доходов населения и легальной занятости.

«Не надо обсуждать как снять из ЕНПФ, нужно обсуждать, как увеличить количество людей с высокой официальной зарплатой и регулярными пенсионными взносами. Это глобальная, макроэкономическая задача. Отдельно скажу, что следующим шагом должна стать оптимизация бюджета, чтобы пенсионные деньги не решали вопросы дефицита бюджета, а лишь часть. Кроме того, самый главный момент – это изменение подхода к управлению пенсионными активами. Сейчас как раз ЕНПФ стоит на пороге таких изменений и призываю экспертов задуматься над объявленными изменениями», - заключил Рысмамбетов.

По мнению Рысмамбетова, дальнейшее развитие пенсионной системы должно быть связано с совершенствованием механизмов управления пенсионными активами и продолжением реформ в этой сфере.

#пенсия #ЕНПФ #накопления

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