Политическая инженерия

Борис Поломарчук, главный эксперт Отдела по работе с регионами, представитель КИСИ при Президенте РК в Павлодарской области

Президент подписал пакет конституционных законов, которые наполняют новую Конституцию реальным институциональным содержанием. И теперь можно с уверенностью говорить о начале следующего этапа формирования политической системы страны.

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Закон «О Президенте РК» закрепляет обновленную модель президентской власти. Впервые вводится должность вице-президента, уточняются механизмы преемственности власти, сохраняется принцип однократного семилетнего срока. Одновременно усиливаются ограничения, направленные на предотвращение конфликта интересов. В результате формируется более устойчивый и предсказуемый институт верховной государственной власти.

Закон «О Курултае РК и статусе его депутатов» соз­дает новый высший представительный и законодательный орган страны. Курултай получает серьезные полномочия в сфере законотворчества, кадровой политики и контроля за деятельностью Правительства. Усиливаются механизмы парламентского контроля, расширяется система сдержек и противовесов. Принятие государственных решений становится более институционально сбалансированным.

Важнейшая политическая новация – Закон «О Қазақстан Халық Кеңесі». По сути, появляется постоянно действующий конституционный мост между государством и обществом. Главное отличие нового института – право законодательной инициативы и возможность инициировать референдум. Это означает, что гражданские запросы получают прямой путь от общественной дискуссии к государственным решениям.

Закон «Об административно-территориальном устройстве РК» касается не только карты страны, как может показаться на первый взгляд. Он устанавливает новые правила территориального развития, усиливает роль мнения населения при принятии решений, вводит современные цифровые механизмы учета и создает более прозрачную систему управления территориями и регионами.

Есть во всем этом общая логика реформ. Государство получает более четкие институты. Общество – новые механизмы участия. Парламентский контроль становится сильнее. Обратная связь между властью и граж­данами – системнее. Именно поэтому эти решения важны не столько сами по себе, сколько в качестве час­ти большого процесса политической модернизации.

Но здесь есть одна деталь, о которой нельзя забывать: законы сами по себе не работают. Можно создать идеальную Конституцию. Можно прописать самые современные институты. Можно выстроить безупречную систему сдержек и противовесов. Но ни один документ не способен автоматически сделать государство справедливым, эффективным и демократическим. Любая политическая система держится не только на нормах права, но и на культуре их соблюдения.

Ответственность государства заключается в том, чтобы жить по собственным законам и обеспечивать их равное исполнение для всех. Ответственность общества – знать свои права, пользоваться предусмотренными механизмами участия, интересоваться общественными процессами и требовать соблюдения закона от тех, кто наделен властью.

Сильное государство невозможно без активных граж­дан. А активные граждане невозможны без государства, которое само играет по установленным правилам.