Мечты сбываются

В начале года в регионе стартовала акция, в которой мог по­участвовать любой неравнодушный человек. На сайте Tylek.кz разместили письма с просьбами детей и подростков, имеющих проблемы со здоровьем и воспитывающихся в многодетных и малообеспеченных семьях. В одних посланиях говорилось о мечте получить форму и инвентарь для занятий спортом, в других – одежду, наборы для рисования, книги.

Всего на интернет-ресурсе были опубликованы просьбы почти 3 тыс. маленьких восточноказахстанцев. Каждый мог зайти на сайт и в силу своих возможностей осуществить хотя бы одно желание...

В Международный день защиты детей в региональном центре новых образовательных технологий подвели итог благотворительной инициативы. Все послания нашли отклик у спонсоров – каждый ребенок получил долгожданный подарок.

– Я учусь в 9-м классе, – рассказала школьница из Усть-Каменогорска Виктория Шихалева. – Мама сейчас сидит дома с маленькой сестренкой, не работает. Всю нашу семью обеспечивает папа. Еще потихоньку делаем в доме ремонт. Мне помогли с приобретением летней обуви и школьных принадлежностей. Очень благодарна за такую помощь.