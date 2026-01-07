Как рассказывает Нурай, в семь лет она начала заниматься танцами и даже подумывала о карьере танцовщицы. Но желание покорить небо определило ее будущее после учебы в школе.

– Я всегда чувствовала тягу к приключениям, свободе, высоте. С самого детства во мне жило особое чувство, стремление к риску, к тому, что заставляет сердце биться быстрее. Меня тянуло туда, где открывается пространство, где есть движение, – говорит Нурай.

К слову, несмотря на начальный этап обучения, девушка уже имеет право управлять частным воздушным судном. Она планирует завершить специа­лизацию Professional Pilot, а потом продолжить повышение квалификации.

– Полеты – это невероятное ощущение. Вместо страха – радость, легкая эйфория, ощущение полной свободы. Кажется, все вокруг замедляется. Ты просто слушаешь мотор, чувствуешь ветер, понимая, что сам управляешь самолетом. Это такой азарт, который трудно описать словами, – отмечает Нурай Бисенова.

Для этой хрупкой девушки профессия пилота – не просто работа, а образ жизни, отражение ее характера, стремления к постоянному движению вперед. И, следуя за своей мечтой, она готова преодолеть любые преграды.