Мечты сбываются Статьи 3 января 2024 г. 0:30 1 Раушан Утеулина, Акмолинская область В чудеса нужно верить. Двойняшки Магжан и Инжу из села Акмол Целиноградского района теперь это точно знают. фото пресс-службы Минобороны РК Они написали, как многие их сверстники, письмо Деду Морозу, в котором поделились своей сокровенной мечтой: очень им хочется полетать на вертолете. Отправили дети письмо и стали ждать. И чудо произошло. Дед Мороз передал просьбу главнокомандующему СВО ВС РК генерал-майору авиации Даурену Косанову, сообщает пресс-служба Минобороны РК. Таким образом мечты школьников воплотились в реальность, они насладились полетом на настоящем вертолете, сверху увидев и зимнюю Астану, и свое село. #дети #письмо #вертолет #мечты #Новый год #Дед Мороз #желание