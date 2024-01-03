Мечты сбываются

Они написали, как многие их сверстники, письмо Деду Морозу, в котором поделились своей сокровенной мечтой: очень им хочется полетать на вертолете. Отправили дети письмо и стали ждать. И чудо произошло.

Дед Мороз передал просьбу главнокомандующему СВО ВС РК генерал-майору авиации Даурену Косанову, сообщает пресс-служба Минобороны РК. Таким образом мечты школьников воплотились в реальность, они насладились полетом на настоящем вертолете, сверху увидев и зимнюю Астану, и свое село.