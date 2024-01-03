Мечты сбываются

Статьи
1
Раушан Утеулина, Акмолинская область

В чудеса нужно верить. Двойняшки Магжан и Инжу из села Акмол Целиноградского района теперь это точно знают.

фото пресс-службы Минобороны РК

Они написали, как многие их сверстники, письмо Деду Морозу, в котором поделились своей сокровенной мечтой: очень им хочется полетать на вертолете. Отправили дети письмо и стали ждать. И чудо произошло.

Дед Мороз передал просьбу главнокомандующему СВО ВС РК генерал-майору авиации Даурену Косанову, сообщает пресс-служба Минобороны РК. Таким образом мечты школьников воплотились в реальность, они насладились полетом на настоящем вертолете, сверху увидев и зимнюю Астану, и свое село.

#дети #письмо #вертолет #мечты #Новый год #Дед Мороз #желание

Популярное

Все
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Большие перспективы Среднего коридора
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
«Барыс» разгромил «Авангард»
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Твори добро на всей Земле
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Эксперты обсудили вопросы защиты прав человека в Алматы
Развитие транспорта – развитие страны
ЕНПФ: предварительные итоги за 2023 год и нововведения в 20…
Экспорт без экспертизы?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]