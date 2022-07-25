Свежий выпуск Медаль за решительность 25 июля 2022 г. 0:28 Любовь Доброта, Шымкент В торжественной обстановке Ане Саворовской вручили медаль «За решительность, проявленную при пожаре». 12-летняя Аня, ее мама Мария и братья-близнецы Олег и Данил, которым в мае только исполнился один год, стали виновниками маленького торжества. Его организовали сотрудники департамента по ЧС города Шымкента. Заместитель начальника ДЧС полковник Жанибек Каримбаев вручил роскошный букет цветов Марии Саворовской, поблагодарив за воспитание смелой и решительной дочери, не побоявшейся огня и спасшей братьев-близнецов. Аня своим поступком достойна самых высоких похвал и даже наград. Жанибек Каримбаев вручил ей медаль «За решительность, проявленную при пожаре», подарки и сладости. Их девочка принимала, смутившись от оказанного внимания. – Я боялась только, что не успею вынести обоих братьев, – смахивая слезы с ресниц вспоминала события того вечера шестиклассница. – Первым я вынесла во двор Олега, он спал на краю кровати. И быстро вернулась через горящий зал в спальню, чтобы забрать Данила. Несмотря на свой возраст, Аня действовала четко и рационально. Вынеся братьев на улицу, девочка позвонила родителям, которые, уложив их спать, отправились за домашним молоком, и принялась тушить огонь. На помощь пришли соседи. Пожар потушили до приезда сотрудников противопожарной службы. – Нам помогли неравнодушные люди, спасибо всем огромное, кто откликнулся на нашу беду, – говорит Мария Саворовская. – Акимат снял на месяц квартиру, пока я с детьми живу в ней. А муж, он у меня водитель, вместе с друзьями занимается разбором пепелища и строительством дома. Очень надеюсь, что до осени успеют, и мы вернемся в свой дом. Вернуться поскорее домой мечтает и Аня. В жилом массиве «Кайнар булак» у нее остались друзья, домашние животные, да и до начала занятий в школе не так уж много времени. Благо, у нее теперь есть рюкзак и школьные принадлежности, их смелой девочке подарили сотрудники ДЧС, решив, что лучшего подарка для Ани не придумать. Аня хорошо учится. В табеле за 5-й класс у нее только две четверки – по казахскому языку и математике. Любимый ее предмет – английский, которым она с удовольствием занимается дополнительно. А еще любит рисовать, посещает художественный кружок. Шестиклассница уже решила, что будет ветеринарным врачом. Дома ее ждут две собаки и кот. И это еще один повод как можно быстрее вернуться домой.