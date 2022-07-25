В торжественной обстановке Ане Саворовской вручили медаль «За решительность, проявленную при пожаре».

12-летняя Аня, ее мама Мария и братья-близнецы Олег и Данил, которым в мае только исполнился один год, стали виновниками маленького торжества. Его организовали сот­рудники департамента по ЧС города Шымкента.

Заместитель начальника ДЧС полковник Жанибек Каримбаев вручил роскошный букет цветов Марии Саворовской, поблагодарив за воспитание смелой и решительной дочери, не побоявшейся огня и спасшей братьев-близнецов.

Аня своим поступком достойна самых высоких похвал и даже наград. Жанибек Каримбаев вручил ей медаль «За решительность, проявленную при пожаре», подарки и сладости. Их девочка принимала, смутившись от оказанного внимания.

– Я боялась только, что не успею вынести обоих братьев, – смахивая слезы с ресниц вспоминала события того вечера шестиклассница. – Первым я вынесла во двор Олега, он спал на краю кровати. И быстро вернулась через горящий зал в спальню, чтобы забрать Данила.

Несмотря на свой возраст, Аня действовала четко и рационально. Вынеся братьев на улицу, девочка позвонила родителям, которые, уложив их спать, отправились за домашним молоком, и принялась тушить огонь. На помощь пришли соседи. Пожар потушили до приезда сотрудников противопожарной службы.

– Нам помогли неравнодушные люди, спасибо всем огромное, кто откликнулся на нашу беду, – говорит Мария Саворовская. – Акимат снял на месяц квартиру, пока я с детьми живу в ней. А муж, он у меня водитель, вместе с друзьями занимается разбором пепелища и строительством дома. Очень надеюсь, что до осени успеют, и мы вернемся в свой дом.

Вернуться поскорее домой мечтает и Аня. В жилом массиве «Кайнар булак» у нее остались друзья, домашние животные, да и до начала занятий в школе не так уж много времени. Благо, у нее теперь есть рюкзак и школьные принадлежности, их смелой девочке подарили сотрудники ДЧС, решив, что лучшего подарка для Ани не придумать.

Аня хорошо учится. В табеле за 5-й класс у нее только две четверки – по казахскому языку и математике. Любимый ее предмет – английский, которым она с удовольствием занимается дополнительно. А еще любит рисовать, посещает художественный кружок.

Шестиклассница уже решила, что будет ветеринарным врачом. Дома ее ждут две собаки и кот. И это еще один повод как можно быстрее вернуться домой.