Медицина для села

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны в сельской местности открылся новый медицинский пункт.

фото предоставлено УЗ ВКО

Новый медпункт был построен в селе Казачье Уланского района в рамках исполнения поручения Главы государства по модернизации сельского здравоохранения. В открытии принял участие вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, прибывший в регион с рабочей поездкой.

Пункт включает кабинет здорового ребенка, процедурный, гинекологический, терапевтический, а также фильтр, оснащенный в соответствии с современными требованиями. Мини-поликлиника рассчитана на оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение скрининговых программ, лекарственного обеспечения, вакцинации детей. – В рамках поручения Главы государства по модернизации сельского здравоохранения в целом планируется построить в сельской местности в 2023–2024 годах 655 объектов медицинской помощи, относящихся к поликлиническому звену, – рассказал Вячеслав Дудник. – В том числе предус­мотрено 257 медпунктов, 238 фельд­шерско-акушерских пунк­тов и примерно 130 врачебных амбулаторий. В общей сложности медицинская помощь улучшенного качества станет доступной для 2,5 миллиона казахстанцев, или более 10% от общего чис­ла населения страны. Это очень важный проект, решающий задачи плановой медицинской помощи и качественного оказания скорой медицинской помощи.

Как отметили жители Казачьего, в селе, где проживают больше 300 человек, впервые появилось медицинское учреждение. Многие годы за врачебной помощью приходилось выезжать в соседнее село или районный центр. В целом в рамках реализации нацио­нального плана «Модернизация сельского здравоохранения» в Восточно-Казахстанской области предус­мотрено открытие 36 пунктов первичной медико-санитарной помощи.

Также вице-министр проинформировал о лекарственном обеспечении медицинских организаций страны. В 2023 году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 425 млрд тенге, в том чис­ле – 200 млрд тенге для финансирования стационаров, 225 млрд тенге для обеспечения лекарствами диспансерных больных в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи. По организации поставок препаратов на 2024 год конкурсные про­цедуры завершены, заключено 72% договоров от общего объема. Остальные договоры на стадии подписания. Затем нач­нутся поставки в регионы.

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