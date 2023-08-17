Медицинский конгресс тюркского мира проходит в Самарканде

Международное сотрудничество, Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Самарканде проходит Медицинский конгресс тюркского мира, цель которого – изучение уникального наследия, богатого опыта и исторических традиций медицины тюркских народов, а также применение и популяризация достижений современной инновационной медицины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ritmeurasia.org.

Фото: ritmeurasia.org

В работе конгресса участвуют делегации стран-участниц Организации тюркских государств во главе с министрами здравоохранения, а также Татарстана.

Гостей и участников приветствовал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в своем выступлении напомнил, что мероприятие проходит в день рождения выдающегося ученого, основоположника современной медицины Абу Али ибн Сины, известного на Западе как Авиценна. Уроженец Бухары, своими открытиями этот выдающийся ученый вывел на новый уровень такие области медицины, как анатомия, психология, фармакология, терапия, хирургия, диагностика, гигиена. Его тысячелетней давности наставления по выявлению, лечению и профилактике заболеваний не утратили своей актуальности и сегодня, в чем человечество убеждается вновь и вновь.

Выступили и высказали свое мнение о перспективах сотрудничества также министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, первый заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Тилек Мамадалиев и министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев предложил провести следующее заседание министров здравоохранения стран-участниц ОТГ в городе Шуше, который объявлен культурной столицей тюркского мира 2023 года.

#медицина #Самарканд #тюркский мир #конгресс

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