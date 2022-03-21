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Медлить нельзя
Демченко Марина
корреспондент

Большие сложности испытывает сегодня строительная отрасль Казахстана. Идет вторая волна подорожания стройматериалов, нарушились налаженные поставки, сметные цены в проектах при госзакупках оторвались от реальности.

Об этом заявил председатель президиума РОЮЛ «Союз строи­телей Казахстана» Талгат Ергалиев на пресс-конференции в Нур-Султане.

– Сейчас, во время кризиса, порожденного антироссийскими санкциями, мы также ощутили резкое ухудшение состояния отрас­ли. Из-за сложившейся ситуации свыше 30 тысяч человек могут лишиться работы. Более 600 объектов остались без финансирования. Медлить нельзя. Отрасли нужны срочные антикризисные меры, – отметил Талгат Ергалиев.

На повестке дня остро стоят вопросы государственных закупок и корректировки проектно-сметной документации.

Из-за угрозы резкого снижения объемов коммерческого строительства необходимо продумать меры государственной поддержки отрасли в виде двукратного увеличения государственных заказов на строительство. Этот шаг позволит сохранить занятость и поддержать объемы строительно-монтажных работ в стране. Необходимо срочно приступить к разработке и профинансировать инфраструктурные проекты в Астане, Алматы, Шымкенте, областных и районных центрах.

В связи с кризисом Союз строи­телей Казахстана предлагает временно, до конца 2022 года, ввести налоговые и кредитные каникулы для строительных организаций, отменить пени, штрафы по контрактам 2021 года, а также ввести мораторий на уголовное преследование за неуплату налогов и прочие экономические преступления до конца 2023 года.

Заместитель председателя президиума Союза строителей Казахстана Серикжан Мергенбаев предложил до конца текущего года отменить НДС для строительных компаний и предприя­тий стройиндустрии и предусмотреть его быстрый возврат в случае импортных операций.

Директор филиала Союза строителей Казахстана по Акмолинской области Мухтар Есенов считает, что не лишним было бы при государственных закупках предусмотреть беззалоговую 50% предоплату. Субсидировать на 15% кредитование победителей конкурсов на государственные заказы без залога под гарантии государственного контракта.

При этом важно обеспечить доступность жилья по долевому строительству, убежден директор филиала Союза по Алматинской области Баниямин Файзуллин.

– Население должно иметь возможность приобретать жилье. Но из-за того, что поднялась ставка рефинансирования, все ипотечные продукты теперь стали недоступными. Поэтому необходимо продумать возможность субсидирования существующих ипотечных программ, – предложил Баниямин Файзуллин.

В ходе обсуждения были также высказаны предложения о привязке к доллару всех смет в части стройматериалов при долевом строительстве, поскольку и единый оператор, и БВУ принимают акты выполненных работ в соответствии с ПСД. Это упростит согласование документации.

В очередной раз прозвучало мнение о поддержке казахстанских производителей стройматериалов. По мнению директора филиала Союза по Актюбинской области Самата Урмагамбетова, пора, к примеру, через фонд развития «Даму», вложить серьезные финансовые средства в поддерж­ку импортозамещения. И прежде всего обратить внимание на предприятия по выпуску железобетонных изделий, кирпича, газо- и пеноблоков, различных видов утеплителя. Производство всех этих материалов вполне можно освоить в Казахстане.

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