Мегаватты – селу

Общество
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Асет Калымов

В Алматинской области введена в строй гидроэлектростанция, запуск которой позволит дать толчок развитию местной экономики.

фото Жумабая Мусабекова

Как отметили участники торжественной церемонии, открытие ГЭС на реке Орта қақпақ в Райымбекском районе служит ключевым фактором для привлечения инвестиций в промышленность и аграрный сектор.

Объект мощностью 2,2 МВт обеспечит местные предприятия электроэнергией, необходимой для расширения производства и создания новых рабочих мест. Стабильное энергоснабжение позволит ускорить темпы жилищного строительства, а также снизить зависимость региона от внешних поставок электричества.

По оценкам специалистов-гидроэнергетиков, ввод в экс­плуатацию электростанции сократит выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 8 тыс. тонн в год. Здесь установлено современное оборудование импортного производства, проект осуществлен при поддержке фонда «Даму» в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса».

Выразив благодарность авторам проекта и представителям подрядной компании, аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что введенная в строй ГЭС – стратегически важный объект, который даст толчок развитию экономики и социальной сферы. Станция способна генерировать 13 млн киловатт-часов электро­энергии в год, а это позволит значительно улучшить ситуацию с энергоснабжением отдаленного сельского района.

К слову, предприниматели, вложившие в проект 1,6 млрд тенге, заявили о готовности начать строительство еще одной гидроэлектростанции мощностью 4,9 МВт на реке Үлкен қақпақ. Стоимость нового проекта составит 2,6 млрд тенге. В результате электроэнергией будут обеспечены села не только Райымбекского, но и соседнего Кегенского района.

#Алматинская область #открытие #гидроэлектростанция #ГЭС

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