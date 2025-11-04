Механизм кредитных линий для аграриев внедрят в Казахстане

49
Дана Аменова
специальный корреспондент

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства сообщил, что практика раннего финансирования весенне-полевых работ в Казахстане продолжена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: Минсельхоз

Он отметил, что по итогам вегетационного периода впервые было внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%.

«Хотелось бы отметить, что практика раннего финансирования продолжена и уже с 1 октября текущего года начат прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года. Более того, со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, что позволит финансироваться на револьверной основе каждый год под одни и те же залоги», – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

По данным ведомства, благодаря реализации программы льготного лизинга, объем которой достиг 250 млрд тенге, темп обновления техники составил 6,5%, а износ парка снизился с 80 до 70% буквально за 2 года.

#Правительство #кредиты #аграрии #Минсельхоз

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Повышая правовую грамотность населения
Азарт, мастерство и гармония
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в…
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на…
В Конаеве открыли завод по переработке пшеницы
В Казахстане продолжается поэтапное погашение задолженности…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]