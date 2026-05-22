Казахстан получил статус страны, свободной от ящура

Казахстан официально получил статус единственной в Центральной и Восточной Азии страны, свободной от ящура. Такое решение приняли на 93-й Генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (WOAH) в Париже. Делегаты из 183 стран присвоили Казахстану статус благополучной зоны по ящуру с вакцинацией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: kazpravda.kz

Казахстанской делегации, которую возглавил министр сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым, был вручен официальный сертификат. Теперь наша страна — единственная в Центральной Азии, обладающая таким статусом.

Решение WOAH позволит увеличить экспорт продукции отечественного животноводства в другие страны, укрепить международные позиции Казахстана и повысить доверие со стороны зарубежных торговых партнеров.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что получение статуса свободной от ящура страны является результатом масштабной и последовательной работы, проводимой Правительством с 2024 года. В рамках подготовки и оценки ветеринарной системы страны был реализован комплекс ветеринарно-профилактических, мониторинговых, организационных и контрольных мероприятий.

«Казахстан последовательно укрепляет систему борьбы с инфекционными болезнями среди животных и подтверждает высокий уровень национальной ветеринарной безопасности. Сегодня вся территория страны охвачена международно признанными зонами, благополучными по ящуру с вакцинацией, что является важным результатом системной работы государства. Наряду с этим Казахстан ежегодно подтверждает официальный статус благополучия по африканской чуме лошадей и классической чуме свиней, а также поддерживает самодекларации по высокопатогенному гриппу птиц и африканской чуме свиней в соответствии с требованиями WOAH», — отметил Айдарбек Сапаров.

Успехи Казахстана отметила и Генеральный директор WOAH Эммануэль Субейран. В ходе двухсторонней встречи с Айдарбеком Сапаровым она подчеркнула, что Казахстан демонстрирует последовательный и системный подход к развитию ветеринарной службы, внедрению международных стандартов WOAH и укреплению регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Эммануэль Субейран также высоко оценила работу Казахстана по развитию научно-диагностического потенциала и предложила представить положительный опыт модернизации ветеринарной службы страны государствам-членам WOAH в рамках министерского круглого стола и Генеральной сессии организации.

В рамках 93-й Генеральной сессии WOAH казахстанская делегация во главе с министром сельского хозяйства приняла активное участие в обсуждении ключевых вопросов международной ветеринарной повестки. Основное внимание было уделено вопросам биобезопасности, противодействия трансграничным заболеваниям животных и укрепления международного сотрудничества в ветеринарной сфере.

Отметим, что Айдарбек Сапаров стал единственным министром сельского хозяйства из стран Центральной Азии, выступившим на площадке министерского круглого стола и Генеральной сессии WOAH.