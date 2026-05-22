Казахстан получил статус страны, свободной от ящура

Сельское хозяйство
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстан официально получил статус единственной в Центральной и Восточной Азии страны, свободной от ящура. Такое решение приняли на 93-й Генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (WOAH) в Париже. Делегаты из 183 стран присвоили Казахстану статус благополучной зоны по ящуру с вакцинацией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: kazpravda.kz

Казахстанской делегации, которую возглавил министр сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым, был вручен официальный сертификат. Теперь наша страна — единственная в Центральной Азии, обладающая таким статусом.

Решение WOAH позволит увеличить экспорт продукции отечественного животноводства в другие страны, укрепить международные позиции Казахстана и повысить доверие со стороны зарубежных торговых партнеров.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что получение статуса свободной от ящура страны является результатом масштабной и последовательной работы, проводимой Правительством с 2024 года. В рамках подготовки и оценки ветеринарной системы страны был реализован комплекс ветеринарно-профилактических, мониторинговых, организационных и контрольных мероприятий.

«Казахстан последовательно укрепляет систему борьбы с инфекционными болезнями среди животных и подтверждает высокий уровень национальной ветеринарной безопасности. Сегодня вся территория страны охвачена международно признанными зонами, благополучными по ящуру с вакцинацией, что является важным результатом системной работы государства. Наряду с этим Казахстан ежегодно подтверждает официальный статус благополучия по африканской чуме лошадей и классической чуме свиней, а также поддерживает самодекларации по высокопатогенному гриппу птиц и африканской чуме свиней в соответствии с требованиями WOAH», — отметил Айдарбек Сапаров.

Успехи Казахстана отметила и Генеральный директор WOAH Эммануэль Субейран. В ходе двухсторонней встречи с Айдарбеком Сапаровым она подчеркнула, что Казахстан демонстрирует последовательный и системный подход к развитию ветеринарной службы, внедрению международных стандартов WOAH и укреплению регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Эммануэль Субейран также высоко оценила работу Казахстана по развитию научно-диагностического потенциала и предложила представить положительный опыт модернизации ветеринарной службы страны государствам-членам WOAH в рамках министерского круглого стола и Генеральной сессии организации.

В рамках 93-й Генеральной сессии WOAH казахстанская делегация во главе с министром сельского хозяйства приняла активное участие в обсуждении ключевых вопросов международной ветеринарной повестки. Основное внимание было уделено вопросам биобезопасности, противодействия трансграничным заболеваниям животных и укрепления международного сотрудничества в ветеринарной сфере.

Отметим, что Айдарбек Сапаров стал единственным министром сельского хозяйства из стран Центральной Азии, выступившим на площадке министерского круглого стола и Генеральной сессии WOAH.

 

#Казахстан #статус #ящур #WOAH

Популярное

Все
Стал символом свободы и единства
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Интриги Первой лиги
Наступила эра больших игр
Где смех и драма учат не молчать
Интеллектуал эпохи независимости
Поисковики отправились на остров Сахалин
Библиотека нового времени
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Танец, несущий праздник
Поливной сезон проходит штатно
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Музей пригласил в путешествие
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Поехали кататься?
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Возрождая легендарные породы
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Казахстан экспортировал 11,7 млн тонн зерна и муки в зернов…
Поливной сезон проходит штатно
Инвестпроект по выращиванию креветок реализуют в Казахстане
Казахстан намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Испа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]