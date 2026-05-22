Нурлыбек Налибаев провел ряд совещаний по нефтегазовому сектору

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялись совещания с участием руководства крупнейших национальных компаний «КазМунайГаз», QazaqGaz, «Қазакстан Темир Жолы» и «ҚазАвтоЖол», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Правительства

В ходе встреч были заслушаны отчеты о текущей деятельности предприятий и планах на предстоящий период. Участники рассмотрели стратегические направления развития нефтегазового комплекса, газовой отрасли, а также модернизации железнодорожной и автодорожной инфраструктуры страны.



По итогам совещаний даны соответствующие поручения, направленные на обеспечение выполнения плановых показателей, ускорение реализации проектов, усиление координации между участниками отрасли и подготовку предложений по дальнейшему развитию нефтегазового и транспортного секторов.