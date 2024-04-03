Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются Общество 3 апреля 2024 г. 2:29 5 Андрей Кашлатый А чтобы получить гражданство Казахстана, нужно будет знать государственный язык коллаж из архива "КП" Миграционная политика страны тесно связана с вопросами социально-экономического развития. В этом ключе руководством страны принимаются меры по смягчению миграционного режима с целью повышения инвестиционной и туристической привлекательности Казахстана. О том, как проводится эта работа, мы поинтересовались у председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслана Аталыкова. В комитете нам разъяснили, что на сегодняшний день в приоритете стоят задачи по совершенствованию миграционного законодательства, принятию мер по эффективному миграционному контролю, а также техническому оснащению подразделений миграционной службы, и в первую очередь это модернизация информационных систем в области миграционного контроля. – Планируем реализовать комплекс мер по совершенствованию законодательства о гражданстве. Во-первых, для приобретения гражданства Республики Казахстан будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции. Во-вторых, ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства. Если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства. Также будем регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены, – отметил Аслан Аталыков. Говоря о дальнейшем развитии цифровизации миграционных процессов, стоит особо отметить автоматизацию, уже коснувшуюся ряда вопросов внутренней миграции населения. Правила внутренней миграции в первую очередь подразумевают необходимость регистрации по месту жительства, и сегодня это одна из самых популярных государственных услуг. В год оказывается около 2,5 млн таких услуг, или более 20% всех госуслуг, оказываемых полицией. В связи с этим данный вид услуг автоматизирован, и улучшение качества его предоставления продолжает совершенствоваться. К примеру, совместно с Агентством по государственной службе и Министерством цифрового развития миграционной службой разработаны и предоставлены следующие виды услуг: регистрация по месту жительства граждан РК; временная регистрация по месту жительства граждан РК; постоянная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК; временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК; временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца; снятие с регистрации по заявлению собственника жилища, здания или помещения. Можно добавить, что постоянную и временную регистрацию наших граждан, а также снятие с регистрации можно оформить через интернет-портал электронного правительства на еgov.kz. Гражданин может подать заявку о регистрации по месту жительства, а собственник – дать свое согласие тоже через портал. Кроме этого, данные услуги доступны на мобильной платформе eGov mobile, а также в мобильных приложениях банков второго уровня. В 2023 году через мобильные приложения оказано 244 тыс. таких услуг. Подтверждение личности, как и сама регистрация, осуществляется через СМС-пароль. Процедура регистрации занимает около минуты. В беседе с нами Аслан Аталыков отдельно остановился на вопросах, связанных с Правилами регистрации зарубежных гостей, отметив большую работу по совершенствованию и упрощению процедур. – Во-первых, мы упростили порядок пребывания иностранцев в стране. Отменена временная регистрация для всех категорий иностранцев. Обязанность об информировании миграционной службы возложили на принимающую сторону. Эту процедуру они могут сделать онлайн либо предоставить уведомление непосредственно в органы внутренних дел. Отменены миграционные карточки, в пунктах пропуска проставляется отметка о пересечении границы, которая и является началом срока пребывания иностранца в нашей стране. Во-вторых, максимально упрощена процедура оформления электронной визы, а также внедрен электронный формат при- глашения по оформлению иностранцам однократных деловых и частных виз. В международных аэропортах Республики Казахстан визы выдаются органами внутренних дел и выдаются гражданам тех стран, где нет посольств РК, – рассказал Аслан Базарбаевич. Вместе с тем необходимо отметить, что миграционный контроль в стране усилен. Отменен так называемый визаран. Он был очень удобен для тех, кто годами не регистрировался, проживая в стране. Суть его была в том, что при выезде из страны прежнее пребывание в стране аннулировалось или просто не учитывалось. Тем самым при проставлении штампа в паспорте иностранец мог вполне легально находиться в стране очередные 30, а в случае с гражданами ЕАЭС – 90 дней. Сейчас, в соответствии с правилами пребывания, иностранец может находиться 30 дней в течение каждого полугодового периода, или 180 дней, а граждане ЕАЭС, соответственно, 90 дней. Говоря о повышении эффективности миграционного контроля, Аслан Аталыков отметил проведение на постоянной основе оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» и «Нелегал». Основные цели которых – профилактика правонарушений, поддержание должного общественного порядка и безопасности граждан, а также осуществление контроля за пребыванием иностранных граждан. Особый контроль установлен за иностранцами из стран миграционного риска, таких, как Афганистан, Пакистан, Нигерия, Таиланд и др. К примеру, за несколько дней очередного оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» выявлено более 10 тыс. правонарушений, связанных с миграционным законодательством. Судами вынесено несколько сотен решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны, причем около 120 иностранцев подверглись принудительному выдворению. В целом миграционная ситуация в стране характеризуется ростом количества прибывающих иностранных граждан. Основная масса – это туристы. Рост их количества, несомненно, положительно влияет на экономику нашей страны. Вторая категория приезжающих в страну иностранцев – это трудовые мигранты. Они пребывают в стране от полугода, в случае сезонной работы, до года и более. Согласно статистическим данным, с начала года в Казахстан въехало 1,8 млн иностранцев. Почти столько же выехало. Из общего количества прибывающих лиц на территорию РК 90% – граждане стран СНГ. Больше всего в страну въезжают иммигранты из Узбекистана. В текущем году их заехало уже почти 700 тысяч, что составляет 70%. На втором месте граждане Кыргызстана – 430 тысяч, или 23%, затем России – 350 тысяч, или 20%, Таджикистана – 8%. Среди дальнего зарубежья в топ трех стран входит КНР – 3,5%, Турция – 1%, Индия – 0,9%. В завершение беседы Аслан Аталыков добавил, что миграционной службой на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа по соблюдению гражданами Казахстана и иностранцами законодательства, а обеспечение эффективного миграционного режима в стране находится на контроле у руководства страны и Правительства. Наша справка: Казахстаном установлен безвизовый режим с 82 государствами. Из них в одностороннем порядке предоставлен безвизовый режим 56 странам (это США, Евросоюз, все экономические стабильные страны), на двусторонней основе заключены соглашения с 26 странами. Для граждан КНР, Индии и Ирана установлен в одностороннем порядке 14-дневный безвизовый режим с целью улучшения туризма и деловых поездок. Кроме этого, с китайской стороной подписаны соглашения о взаимном освобождении от визовых требований. Развитие миграционной службы Казахстана осуществляется согласно приоритетным направлениям, определенным Концепцией миграционной политики РК на 2023–2027 годы, и в первую очередь это касается таких составляющих факторов, как обеспечение миграционных перемещений в регионы с открытием новых производств, оказание государственной поддержки переселенцам, принятие мер по снижению уровня нелегальной миграции, и многих других. Иными словами, в совокупности это целый комплекс мер, охватывающий все сферы государства и общества, особенно экономику страны, в которой вопросы миграционной политики занимают важное место. #миграция #государственный язык #гражданство #двойное гражданство #разъяснения