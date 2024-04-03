Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются

Миграционная политика страны тесно связана с вопросами социально-экономического развития. В этом ключе руководством страны принимаются меры по смягчению миграционного режима с целью повышения инвестиционной и туристической привлекательности Казахстана. О том, как проводится эта работа, мы поинтересовались у председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслана Аталыкова.

В комитете нам разъяснили, что на сегодняшний день в приоритете стоят задачи по совершенствованию миграционного законодательства, принятию мер по эффективному миграционному контролю, а также техническому оснащению подразделений миграционной службы, и в первую очередь это модернизация информационных систем в области миграционного контроля.

– Планируем реализовать комп­лекс мер по совершенствованию законодательства о гражданстве. Во-первых, для приобретения гражданства Рес­публики Казахстан будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции. Во-вторых, ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства. Если после получения документов, удостоверяющих личность граж­данина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства. Также будем регис­трировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены, – отметил Аслан Аталыков.

Говоря о дальнейшем развитии цифровизации миграцион­ных процессов, стоит особо отметить автоматизацию, уже коснув­шуюся ряда вопросов внутренней миграции населения. Правила внутренней миграции в первую очередь подразуме­вают необходимость регистрации по месту жительства, и сегодня это одна из самых популярных государственных услуг. В год оказывается около 2,5 млн таких услуг, или более 20% всех госуслуг, оказываемых полицией.

В связи с этим данный вид услуг автоматизирован, и улучшение качества его предоставления продолжает совершенствоваться. К примеру, совместно с Агентством по государственной службе и Министерством цифрового развития миграцион­ной службой разработаны и предос­тавлены следующие виды услуг: регистрация по месту жительства граждан РК; временная регистрация по мес­ту жительства граждан РК; постоянная регис­т­рация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК; временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоян­но проживающих в РК; временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца; снятие с регис­трации по заявлению собственника жилища, здания или помещения.

Можно добавить, что постоян­ную и временную регистрацию наших граждан, а также снятие с регистрации можно оформить через интернет-портал электронного правительства на еgov.kz. Гражданин может подать заявку о регистрации по месту жительства, а собственник – дать свое согласие тоже через портал. Кроме этого, данные услуги доступны на мобильной платформе eGov mobile, а также в мобильных приложениях банков второго уровня. В 2023 году через мобильные приложения оказано 244 тыс. таких услуг. Подтверждение личности, как и сама регистрация, осуществляется через СМС-пароль. Процедура регистрации занимает около минуты.

В беседе с нами Аслан Аталыков отдельно остановился на воп­росах, связанных с Правилами регистрации зарубежных гостей, отметив большую работу по совершенствованию и упрощению процедур.

– Во-первых, мы упростили порядок пребывания иностранцев в стране. Отменена временная регистрация для всех категорий иностранцев. Обязанность об информировании миграцион­ной службы возложили на принимаю­щую сторону. Эту процеду­ру они могут сделать онлайн либо предоставить уведомление непосредственно в органы внут­ренних дел. Отменены миграционные карточки, в пунктах пропуска проставляется отметка о пересечении границы, которая и является началом срока пребывания иностранца в нашей стране.

Во-вторых, максимально упрощена процедура оформления электронной визы, а также внед­рен электронный формат при-

г­ла­шения по оформлению иностранцам однократных деловых и частных виз. В международных аэропортах Республики Казахстан визы выдаются органами внутренних дел и выдаются­ граж­данам тех стран, где нет посольств РК, – рассказал Аслан Базарбаевич.

Вместе с тем необходимо отметить, что миграционный конт­роль в стране усилен. Отменен так называемый визаран. Он был очень удобен для тех, кто годами не регистрировался, проживая в стране. Суть его была в том, что при выезде из страны прежнее пребывание в стране аннулировалось или просто не учитывалось. Тем самым при проставлении штампа в паспорте иностранец мог вполне легально находиться в стране очередные 30, а в случае с гражданами ЕАЭС – 90 дней. Сейчас, в соответствии с правилами пребывания, иностранец может находиться 30 дней в течение каждого полугодового периода, или 180 дней, а граждане ЕАЭС, соответственно, 90 дней.

Говоря о повышении эффективности миграционного контро­ля, Аслан Аталыков отметил проведение на постоянной основе оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» и «Нелегал». Основные цели которых – профилактика правонарушений, поддержание должного общественного порядка и безопасности граждан, а также осуществление контро­ля за пребыванием иностранных граждан. Особый контроль установлен за иностранцами из стран миграционного риска, таких, как Афганистан, Пакистан, Нигерия, Таиланд и др.

К примеру, за несколько дней очередного оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» выявлено более 10 тыс. правонарушений, связанных с миграционным законодательством. Судами вынесено несколько сотен решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны, причем около 120 иностранцев подверглись принудительному выдворению.

В целом миграционная ситуа­ция в стране характеризуется рос­том количества прибываю­щих иностранных граждан. Основная масса – это туристы. Рост их количества, несомненно, положительно влияет на экономику нашей страны. Вторая категория приезжающих в страну иностранцев – это трудовые мигранты.­ Они пребывают в стране от полугода, в случае сезонной работы, до года и более.

Согласно статистическим данным, с начала года в Казахстан въехало 1,8 млн иностранцев. Почти столько же выехало. Из общего количества прибываю­щих лиц на территорию РК 90% – граж­дане стран СНГ. Больше всего в страну въезжают иммигранты из Узбекистана. В текущем году их заехало уже почти 700 тысяч, что составляет 70%. На втором месте граждане Кыргызстана – 430 тысяч, или 23%, затем России – 350 тысяч, или 20%, Таджикистана – 8%. Среди дальнего зарубежья в топ трех стран входит КНР – 3,5%, Турция – 1%, Индия – 0,9%.

В завершение беседы Аслан Аталыков добавил, что миграцион­ной службой на пос­тоянной основе проводится­ информационно-разъяснительная работа по соблюдению гражданами Казахстана и иностранцами законодательства, а обеспечение эффективного миграционного режима в стране находится на контроле у руководства страны и Правительства.

Наша справка:

Казахстаном установлен безвизовый режим с 82 государствами. Из них в одностороннем порядке предоставлен безвизовый режим 56 странам (это США, Евросоюз, все экономические стабильные страны), на двусторонней основе заключены соглашения с 26 странами. Для граж­дан КНР, Индии и Ирана установлен в одностороннем порядке 14-дневный безвизовый режим с целью улучшения туризма и деловых поездок. Кроме этого, с китайской стороной подписаны соглашения о взаимном освобождении от визовых требований.

Развитие миграционной службы Казахстана осуществляется сог­ласно приоритетным направлениям, определенным Концепцией миграционной политики РК на 2023–2027 годы, и в первую очередь это касается таких составляющих факторов, как обеспечение мигра­ционных перемещений в регионы с открытием новых производств, оказание государственной поддержки переселенцам, принятие мер по снижению уровня нелегальной миграции, и многих других. Иными словами, в совокупности это целый комплекс мер, охватывающий все сферы государства и общества, особенно экономику страны, в которой вопросы миграционной политики занимают важное место.