Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито

Бывший вице-президент Эквадора получил убежище и проживал на территории посольства Мексики с декабря прошлого года, передает Kazpravda.kz

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Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором после штурма полицией ее посольства в Кито, где с декабря 2023 года укрывается бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с заявлением, в котором назвал арест Гласа «авторитарным актом», а саму ситуацию со штурмом посольства – «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила в соцсети X, что несколько дипломатов получили ранения во время штурма здания и указала на нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее стало известно, что полиция Эквадора ворвалась на территорию дипломатической миссии Мексики в Кито, чтобы задержать Гласа, которому вменяется взяточничество и коррупция. Глас получил убежище и проживал на территории посольства Мексики с декабря прошлого года.