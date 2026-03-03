Фото: Timothy A. Clary/AFP

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп выступила председательницей на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном положению детей в ходе вооруженных конфликтов. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке в понедельник, 2 марта, на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"США поддерживают всех детей, по всему миру", - подчеркнула Мелания Трамп, давая понять, что описывает общую ситуацию, а не конкретно конфликт на Ближнем Востоке. "Надеюсь, что скоро вам будет подарен мир", - добавила она.

Незадолго до мероприятия постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани выразил мнение, что проведение под председательством США заседания Совбеза ООН на тему защиты детей в то время, как армия США обстреливает ракетами иранские города, является "глубоко постыдным и достойным критики в высшей мере".

США являются страной, председательствующей в Совбезе ООН в марте по ротации. При этом ситуация, когда супруга главы государства провела заседание Совбеза ООН, стала первым подобным случаем в истории этого органа. Традиционно в роли председателя на заседании Совбеза ООН выступают президенты, премьер-министры, главы МИД или постпреды стран.

Предыдущее заседание Совбеза ООН состоялось 28 февраля. Оно было экстренно созвано в связи с началом военной операции США и Израиля в Иране. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары США и Израиля по Исламской Республике как нарушение международного права, в том числе устава ООН. В то же время он осудил ответные удары Ирана как нарушение суверенитета и территориальной целостности стран Ближнего Востока.

По данным государственных СМИ Ирана, 28 февраля в результате падения ракеты в районе школы для девочек "Шаджаре Тайебе" в иранском городе Минаб (провинция Хормозган) погибли по меньшей мере 165 человек, еще около 100 получили ранения. Как заявил прокурор округа Минаб, большинство из погибших были ученицами школы.