Мелодии жемчужины Востока

Первые гастроли труппы в Баку прошли в рамках 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном. А первая встреча, как известно, всегда полна особых эмоций и для артистов, и для зрителей.

Для ответственного выступления в программу гастролей были включены произведения выдаю­щихся отечественных композиторов и западноевропейская классика. На прекрас­ную сцену Азербайджанского государственного академичес­кого театра оперы и балета с сольными номерами и дуэтами вышли заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Бибигуль

Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Саян Исин, Гульдана Алдадосова. Пос­ле каждого выступления зал взрывался аплодисментами.

Гала-концерт открыл айтыс из оперы «Бiржан – Сара» М. Тулебаева, публика тепло приняла арии Айдара из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди и Эльвиры из оперы «Пуритане» В. Беллини. Также звучали произ­ведения В. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, Ж. Массне, П. Мас­каньи, Т. Кажгалиева, С. Мухамеджанова, Н. Тлендиева и других композиторов. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступил под управлением дирижера Руслана Баймурзина.

Мастерство казахстанских оперных звезд и музыкантов впечатлило бакинцев и всех гостей театра.

– Казахская национальная музыка всех тронула до глубины души. Огромное впечатление произвел на меня хор, выстроенный, как стена, это было грандиозно, его звучание потрясало. Артисты выходили на сцену, и становилось понятно, что это настоящие звезды. Ты думал: «Это великолепно, лучше не будет» – и появлялся следующий певец, и снова захватывало дух, – поделился впечатлениями от концерта Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

У солистов Казахстана и Азербайджана весьма активные творческие контакты, но увидеть всю труппу казахстанских артистов для бакинской пуб­лики было особенно приятно и радостно.

– Мы наслаждались музыкой и, когда программа завершилась, не могли поверить, что пролетели 1 час 45 минут – концерт прошел на одном дыхании. Это говорит о многом, а в первую очередь – о высоком уровне артистов. Приятно было соприкоснуться с казахской культурой. Недаром говорят, что Казахстан – это жемчужина Востока, сегодня в этом убедились лично: роскошные национальные костюмы, замечательное исполнение. Дирижер и хор были на высоте, огромное им спасибо. Теперь, когда мы увидим в афише театр «Астана Опера», сразу же купим билеты, – говорили зрительницы Шахла Гасанова и Рена Сулейманова.

Отметим также, что недавно казахстанцы представили оперу-фарс Джоаккино Россини «Шелковая лестница» на сцене Большого театра Беларуси в рамках XII Минского международного Рождественского оперного форума.