Меньше рисков

583
Дастан Куттыбаев

Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК заявила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава доктор медицинских наук Ляззат Ералиева.

– Выработка иммунитета пос­ле вакцинации несет меньше рисков, чем его естественное формирование, – отметила она.

По ее словам, даже переболевшим коронавирусной инфекцией не стоит пренебрегать вакцинацией.

Единодушна с ней и председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», главный кардиолог Минздрава Махаббат Бекбосынова.

– Пациенты, которые переболели COVID-19, имеют длинный «хвост» проблем даже после легкой формы этого заболевания. Многие из них обращаются к нам с жалобами на утомляемость, снижение памяти, плохой сон и в целом ухудшение качества жизни, – рассказала Махаббат Бекбосынова.

По ее словам, в базе Национального научного кардиохирургического центра имеются данные около 600 человек, которые сегодня наблюдаются с постковидным синдромом.

О том, как уберечь детей от заражения КВИ, рассказала главный педиатр Минздрава доктор медицинских наук Риза Боранбаева.

– У детей менее выражена клиническая симптоматика, и они реже требуют госпитализации, хотя не исключаются случаи тяжелого течения COVID-19 и у них. Могут болеть и новорожденные, – проинформировала Риза Боранбаева.

По ее информации, течение COVID-19 в 90% у детей было бессимптомным и в легкой форме.

– 10% детей перенесли болезнь в средней степени тяжести, а 0,1% – переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, – отметила педиатр.

Среди заболевших только у 58 детей, или у 0,4%, была диагностирована вирусная пневмония, хотя она для их возраста не характерна.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]