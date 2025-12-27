В ходе встречи с коллективами учреждений – Центра раннего вмешательства «Қамқорлық» и Центра психосоциальной реабилитации – были обсуждены актуальные вопросы реабилитации и оказания услуг детям с инвалидностью, а также совершенствования меры по их социализации. Спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что здоровье населения является ключевым приоритетом государства, и в этой сфере ведется системная работа. В частности, он акцентировал внимание на психическом аспекте и его влия­нии на человеческий капитал, социальную стабильность, качест­во жизни и, как следствие, на экономическое развитие страны в целом.

Во время встречи было отмечено, что, несмотря на принимае­мые государством комплексные меры, ряд вопросов, требующих консолидации усилий всех заинтересованных сторон, все еще остается. Среди них – последствия хронического стресса, зависимостей, включая суициды, дефицит узких специалистов, особенно в сельских регионах, а также устаревшие протоколы лечения и оказания помощи, что порой может усиливать стигматизацию и провоцировать угрозу для здоровья пациентов.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях всегда подчеркивает, что здоровье нации – главное богатство страны. В этом направлении реализуются комплексные реформы, в том числе касающиеся развития системы здравоохранения и поддержки врачей. Однако мы видим, что сегодня система здравоохранения в силу дефицита кадров не в полной мере готова эффективно реагировать на возникающие вызовы в сфере психологической и психиатрической помощи. Несмотря на принимаемые меры и постепенное снижение коэффициента смертности за последние 20 лет, уровень самоубийств в стране остается высоким. По оценкам ВОЗ, показатели смертности от самоубийств в Казахстане превышают среднемировые значения. Высоким остается уровень суицидов среди молодежи. Большое количество само­убийств приходится на людей, страдающих от зависимостей, таких как азартные игры и наркотики. Не секрет, что лудомания превратилась в серьезную социальную проблему. В этой связи особая ответственность ложится на государственные органы в повышении информационной осведомленности населения о доступных мерах психологической реабилитации и повышения эффективности действующих мер по психологической поддержке, – отметил Маулен Ашимбаев.

По его мнению, для коррект­ной организации необходимой помощи и лечения критически важно разграничить врачебный и консультативный подходы, должна существовать четкая система диагностики. Обращение за поддержкой не должно приравниваться к диагнозу с необратимыми последствиями.

В ходе встречи с коллективами спикер Сената проинформировал их о работе парламентской комиссии по мониторингу Целей устойчивого развития, проводимой в направлении здравоохранения, и поздравил воспитанников центров с предстоящими праздниками.

Отметим, что Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» был открыт в 2022 году и с тех пор оказывает амбулаторно-поликлиническую реабилитационную помощь детям с психоневрологическими и ментальными нарушениями в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. За это время комплексную реабилитацию реабилитолога, невролога, логопедов, дефектологов, психолога, специалистов ЛФК и эрготерапии здесь получили 514 детей.

В Центре психосоциальной реабилитации для людей с психическими и поведенческими расстройствами организованы 7 лечебно-трудовых мастерских: швейная, рукодельная, столярная, а также мини-типография и художественная студия. Для детей с ментальными нарушениями, включая расстройства аутистического спектра, задерж­ку психоречевого развития и СДВГ, работает детский дневной стационар.