Менять жизнь к лучшему

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Светлана Алиакпарова

Социальное предпринимательство в Казахстане – это не только увлекательно, но и может приносить доход людям с инвалидностью, считает преподаватель английского языка из Актобе Гульмира Есенгосова.

– Я выросла в семье учителей. Мои тетя и бабушка работают в коррекционной школе для глухонемых. Я всегда общалась с детьми, которые там учились. Многие приходили к нам домой, и я осваивала язык жестов, чтобы понимать их. Возможно, именно тогда у меня возникла идея сделать что-то особенное для моих подруг из этой школы, – говорит девушка.

В 11-м классе Гульмира решила учиться маникюру и работала в местном салоне красоты вместе с глухонемой девочкой. Нашу героиню это вдохновило, она увидела, что у ее коллеги с инвалидностью прекрасно получается работать.

– Инклюзивная система обучения еще не налажена так, как в других, более развитых в этом направлении странах, но первые и правильные шаги в этом ключе уже начались. Окончив университет, я начала искать возможность реализовать свою идею помощи девушкам с ограниченными возможностями. Так я узнала о проекте «321 Старт!» в соцсетях. Сначала родители и друзья к моей затее отнеслись скептически. Сразу подать заявку со своим обучающим проектом я не смогла, так как темой того сезона была переработка пластика. Но я в нем тоже по­участвовала и представила проект по созданию декоративных цветов из пластиковых бутылок. Прошла интенсивную программу обучения и получила навыки, которые мне очень пригодились не только для участия в проекте и реализации своей идеи, но и в моей повседневной жизни. Организаторы проекта очень постарались, чтобы программа обучения была полезной и легко усваивалась. Мы очень много работали в командах, занимались с различными тренерами и менторами, которые нас вдохновляли. Самый главный урок, который я получила после участия в проекте, – не бывает плохих идей, все они хороши, надо просто верить в свою и приложить все усилия, чтобы реализовать ее. Тогда я не стала победителем, зато поверила в свои силы и спус­тя год снова подала заявку на участие в «321 Старт!». Как раз тогда организаторы расширили темы – они выбрали Цели устойчивого развития, и моя идея очень подходила под одну из них, – рассказала она.

Девушка очень переживала, что не пройдет отбор: второй раз участвовать всегда сложно. Но у нее все получилось. Она представила свою идею открытия курсов по маникюру для неслышащих людей и прошла в финал. При планировании бюджета Гульмира старалась учесть все.

– Салон, в котором я работала, снизил арендную плату для девушек с нарушениями слуха, мы уже наняли сурдопереводчика, и началось обучение. Я невероятно счастлива – эмоции просто через край! Вначале мне хотелось дать рабочие места для особенных девочек. А сейчас я думаю, что это работа для крутых девчонок, и наш социальный проект сможет дать многое молодежи. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что социальное предпринимательство и поддержка молодежных инициатив, призванных вносить вклад в развитие общества, будут стремительно развиваться и менять нашу жизнь к лучшему, – подытожила Гульмира Есенгосова.

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