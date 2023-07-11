Меняться к лучшему

Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию столицы и 5-летию района «Байқоңыр», прошло вчера в Концертном зале «Астана».

Аким района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев в поздравительной речи отметил, что спустя четверть века после переноса столицы Астана стала глобальным центром, где обсуждаются волнующие мир темы.

– Сегодня наши жители с большой гордостью произносят фразу «Я из столицы!». Жизнь в Астане, которая на наших глазах становится прекрасным мегаполисом, – это поистине радость и источник вдохновения, – сказал Ерлан Жаулыбаев.

Столичный район «Байқоңыр», получивший название по имени «космической столицы» Казахстана, был создан в 2018-м. На тот момент вошедшая в него часть города была довольно неприглядной и не самой многочис­ленной. Но за прошедшие годы очень многое изменилось. Сегодня население района составляет около 240 тыс. человек, и место их проживания динамично и качественно развивается.

– За пять лет в районе были проведены работы по комплекс­ному благоустройству 188 дворов, текущим ремонтом охвачено более 100 дворов, создано 32 общественных пространства и сквера. По жилищному фонду в рамках программы «Нұрлы жер» отремонтировано 35 много­квартирных жилых комплексов. Посажено 30 тысяч деревьев, 40 погонных метров живой изгороди и 40 тысяч квадратных метров цветников, – проинформировал Ерлан Жаулыбаев.

На улицах установлено 13 тыс. ламп, и в настоящее время район освещен на 100%. Что касается дорожно-транспортной инфраструктуры, то проведен средний ремонт порядка 100 улиц протяженностью 60 км, отсыпано инертным материалом 30 км. Установлено 20 остановочных павильонов закрытого типа и 40 – антивандального.

Развитие и благоустройство района напрямую зависит от проживающих здесь жителей, их единства и сплоченности, подчеркнул аким района. Благодаря активистам решаются многие насущные проблемы. Ерлан Жаулыбаев поблагодарил их за поддержку.

– Выражаю искреннюю признательность всем руководителям учреждений, ведомств и предприятий, всем, кто способствовал развитию района, от простых рабочих и пожилых людей до предпринимателей, всем гражданам, внесшим вклад в развитие нашей любимой столицы! Благодаря вам мы преодолели сложные и ответственные периоды. Наши будущие цели и задачи направлены на повышение качества жизни наших жителей, – резюмировал аким района.

В честь юбилея были награж­дены те, кто в различных сферах трудится на благо района и его жителей. В их числе – руководитель общественного фонда «Астананың мықты аналары» Райгуль Серикбаева, социальный предприниматель и активист района. Ее общественный фонд оказывает юридическую, психологическую помощь многодетным матерям, малообеспеченным, семьям, имеющим детей-инвалидов, вдовам, а также обеспечивает доступное образование для более 300 детей.

– За пять лет та часть столицы, что входит в район «Байқоңыр», значительно похорошела. Видны результаты большой работы, особенно в отдаленных поселках Ондирис, Кирпичный, Коянды, Чугунка. Эти окраины за все время с момента переноса столицы таких работ не видели, считались заброшенными, депрессивными. А сейчас там спокойно, чисто, строятся социальные объекты, – отметила Райгуль Серикбаева.

Помимо официальной торжественной части маленький юбилей района отметили и праздничным концертом. На сцене переполненного жителями района зала выступили звезды эстрады – Кайрат Баекенов, Лукпан Жолдасов, Фарида Жолдасова, Шахаризат Сейдахмет, Акбота Куснадин, Акимхан Маженов, артисты танцевальных ансамблей «Наз» и «Әлем», певцы Айдос Онгарбай, Нуржан Мейрхан, Зинат Касымов, Айнур Конысбаева.