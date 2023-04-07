"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz

Telegram-канал EGOV.PRESS опубликовал видео, на котором очевидцы запечатлели трупы животных на дорогах дачного массива, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Трупы собак находят в дачном массиве «ШИНИК» в Болекском сельском округе Енбекшиказахского района.

«Енбекшиказахский район Алматинской области. Жители жалуются на флешмоб мертвых по неизвестным причинам животных. Граждане предполагают, что животных отравили», – говорится в сообщении Telegram-канала.

На запрос корреспондента Kazpravda.kz в акимате области заверили, что ведут проверку. Там же исключили возможность гибели собак при отлове.

«При необходимости службы областного управления ветеринарии проведут вскрытие одного из животных для установления причины гибели, – добавили в пресс-службе облакимата.

Между тем проверку начала и полиция.

«Будут опрошены все свидетели и местные жители для установления обстоятельств по гибели домашних животных. По результатам проверки по факту будет принято объективное, всестороннее решение в рамках действующего законодательства. Иная информация будет предоставлена дополнительно», – отметили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.