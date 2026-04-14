Меры снижения финансовой нагрузки на аграриев рассмотрели в Кабмине

Сельское хозяйство
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, включая финансирование перевозки зерна и расширение доступа к кредитным ресурсам, сообщает Kazpravda.kz

«В целях снижения финансовой нагрузки на аграриев, министерствам финансов и сельского хозяйства необходимо решить вопрос дополнительного финансирования расходов, связанных с перевозкой зерна. В целях реализации инструмента гарантирования займов в сфере животноводства и растениеводства поручаю министерствам сельского хозяйства, финансов, национальной экономики и холдингу «Байтерек» изыскать необходимые средства», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что в целях расширения доступности финансовых ресурсов следует предоставить социально-предпринимательским корпорациям возможность финансировать субъекты АПК на инвестиционные цели и приобретение оборотных средств.

В связи с этим министерствами сельского хозяйства, национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции поручено в двухнедельный срок внести соответствующие изменения в постановление Правительства.

