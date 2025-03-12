Меры соцподдержки населения обсудили в правительстве РК

Отдельную работу поручено провести по гражданам, не отражающимся в системе нуждающихся

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реализации поручений главы государства в части совершенствования системы социальной поддержки населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу «социальной справедливости».

По состоянию на март т.г., в Казахстане более 4 млн граждан охвачены различными мерами соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др. При этом анализ данных «Цифровой карты семьи» демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости.

Внимание также было уделено вопросу решения проблемы региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом работы правительства является охват нуждающихся граждан мерами поддержки для дальнейшего перехода их в категории с удовлетворительным уровнем жизни. Министерствам труда и соцзащиты населения, цифрового развития поручено в ближайшее время завершить работы по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, не отражающимся в системе нуждающихся.