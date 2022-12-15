Месси в финале!

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Аскар Султан

Сборная Аргентины остановила очередную европейскую команду на проходящем в Катаре чемпионате мира.

Начав первенство планеты с сенсационного поражения от Саудовской Аравии со счетом 1:2, далее аргентинцы уже не позволяли себе промахов и, поочередно обыграв сборные Мексики (2:0), Польши (2:0), Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти), доб­рались до полуфинала, где встретились с национальной командой Хорватии.

Мало кто ожидал, что на этой стадии турнира будет зафиксирован крупный счет в пользу одной из сторон, но это произошло. Южноамериканцы открыли счет на 34-й минуте, когда их самый знаменитый нападающий Лионель Месси уверенно реализовал пенальти, назначенный за снос вышедшего один на один с вратарем своего товарища по команде Хулиана Альвареса. Кстати, разгром хорватов довершил именно Альварес – он забил первый для себя мяч в игре на 39-й и оформил дубль на 69-й минуте (в последнем голе ему ассистировал как раз Месси).

Разгромив балканцев со счетом 3:0, Аргентина в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира, сравнявшись по этому показателю с Италией и Бразилией, но все еще уступая Германии, которая играла в финалах восемь раз.

Лионель Месси, отличившись очередным голом и голевой передачей, попутно установил и новый рекорд чемпионатов мира по числу результативных действий. На счету аргентинца теперь 11 голов и 9 голевых передач на мундиалях. Он обошел немцев Мирослава Клозе (16 голов + 3 передачи) и Герда Мюллера (14 голов + 5 передач), а также бразильцев Роналдо (15 голов + 4 передачи) и Пеле (12 голов + 7 передач) по системе «гол+пас». При этом Месси установил еще и личный рекорд по голам за сборную Аргентины за 2022 год. Мяч, забитый им в ворота Хорватии, стал для него 16-м. Ранее самым результативным для Лионеля был 2012 год, когда он забил 12 мячей за национальную команду.

Месси за свою карьеру выиграл немыс­лимое количество наград и титулов, в том числе став и семикратным обладателем «Золотого мяча», а также шестикратным – «Золотой бутсы». И лишь главного титула – чемпиона мира – у него все еще нет. И теперь он имеет все возможности исправить эту ситуацию.

Но вернемся к чемпионату. В финале, который пройдет 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем другой пары 1⁄2 финала – Франция – Марокко. А 17-го числа состоится матч за третье место, в котором Хорватия встретится с проигравшей командой второго полуфинала.

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