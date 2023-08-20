Месси выиграл Кубок лиг с “Интер Майами”

Спорт, Футбол, В мире, США
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«Интер Майами» выиграл Кубок лиг, обыграв в финале «Нэшвилл», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фото Associated Press

«Интер Майами» выиграл Кубок лиг, одолев в финале «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти. Клуб завоевал первый трофей в своей истории.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Интер Майами», для выявления победителя командам пришлось нанести 19 ударов, итоговый счет — 10:9.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил мяч в основное время, открыв счет в матче на 23-й минуте, а также реализовал свою попытку в серии пенальти. Для форварда этот трофей стал первым в составе американского клуба.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В летнее трансферное окно 2023 года аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента и дебютировал за американский клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче.

Форвард — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

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