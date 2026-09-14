Rolls-Royce матери Майкла Джексона продадут на аукционе

США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce выставили на продажу. Silver Spur приобрели в 1984 году в качестве подарка для матери артиста, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия  

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Седан оснащен бензиновым V8 и автоматической коробкой передач. Пробег — 118 тыс. км, в комплекте есть номерной знак BWLYM (сокращение от фразы «Потому что мы любим тебя, мама»). За автомобилем сохранились сервисные книжки и документы, подтверждающие его историю. Нынешний владелец приобрел автомобиль в 1999 году. Начальная стоимость машины — $49 тыс.

Ранее автомобиль уже выставляли на торги в декабре 2025 года за $10,5 тыс. Некоторые пользователи тогда усомнились в подлинности истории Rolls-Royce. 

#аукцион #МайклДжексон #RollsRoyce

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