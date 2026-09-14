Актер Том Холланд стал самым кассовым в мире

Кино,США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Фильмы с его участием суммарно собрали $15,5 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как пишет DiscussingFilm, Холланд обогнал предыдущих рекордсменов рейтинга — Зои Салдану ($15,47 млрд) и Скарлетт Йоханссон ($15,4 млрд).

Издание уточняет, что получить статус самого кассового актера Том Холланд смог благодаря участию в двух самых кассовых фильмах 2026 года — «Человек-паук: Новый день» ($2,4 млрд) и «Одиссея» ($1,4 млрд).

Тому Холланду 30 лет. Он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров.

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