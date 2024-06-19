Место встречи изменить нельзя

Под центр выбрали практически идеальную локацию – известный на всю страну парковый комплекс на левом берегу Иртыша. Уголок с этнодеревней, зоопарком, озерами, аллеями притягивает сотни, тысячи устькаменогорцев и гостей города. По словам заместителя руководителя туристско-информационного центра Восточно-Казахстанской области Талгата Даулетова, как раз на центральном входе пустовало удобное помещение. Областной бюджет выделил средства на его ремонт и оснащение, возле входной группы разместили узнаваемый логотип.

В первую очередь визит-центр предназначен для неорганизованных туристов – тех, кто выбрал для отдыха казахстанский Алтай и планирует маршрут, ищет базу отдыха. У консультантов для них собрана вся информация.

– Мы поможем подобрать вариант с учетом пожеланий гостя, – пояснил Талгат. – Это может быть отдых на два дня или больше, возле леса или на реках, озере, водохранилище. Бюджетный или люксовый. Мы на связи с туроператорами, у нас есть база данных по маршрутам, расписанию, свободным местам в гостевых домах и отелях.

В центре множество раздаточного бесплатного материала на казахском, русском и английском языках. Есть зоны с местной продукцией мараловодства, пчеловодства, чайными миксами из алтайских трав, сувенирами в этностиле. Одна витрина, например, занята походным снаряжением и одеждой, которые начал производить устькаменогорский предприниматель. По словам Талгата, важно, чтобы туристы могли взять с собой что-то на память о Восточном Казахстане.

В качестве фотозоны в центре оформили стилизованную юрту с текеметом, көрпе, домброй.

– Есть кофейная зона, – пояс­нил замруководителя. – Если у человека есть время до выезда в аэропорт или на вокзал, он может взять кофе или чай, открыть ноутбук, поработать. К нам уже обращаются туроператоры, чтобы сделать центр местом сбора групп. Для этого очень удобная локация. Люди подтянулись, угос­тились баурсаками, кумысом. И дальше выехали организованно по намеченному маршруту.

По мнению Талгата Даулетова, новая структура полезна не только для гостей региона, но и для местных жителей. Далеко не каждый горожанин знает, что в том же Катон-Карагайском районе есть различные гостевые дома и у всех разные цены. Можно найти базы отдыха с ценами 6–12 тыс. тенге в сутки и при этом вполне достойными условиями проживания, изумительными условиями для отдыха, рыбалки, путешествий.

Новый центр сразу назвали визитной карточкой Восточного ­Казахстана. Над его концепцией – максимально прагматичной и одновременно уютной – работала целая команда с участием дизайнеров, менеджеров, предпринимателей, полиграфистов. График работы центра – ежедневный.