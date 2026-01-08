Умные очки Ray-Ban Display от Meta пока не выйдут в продажу в Великобритании, Франции, Италии и Канаде из-за высокого спроса в США

Фото: Meta

Владелец Facebook Meta Platforms заявила во вторник, 6 января, что откладывает международное расширение продаж очков Ray-Ban Display из-за нехватки складских запасов и «беспрецедентного» спроса в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Oninvest.com

«С момента запуска прошлой осенью мы наблюдаем колоссальный интерес, и в результате листы ожидания теперь растянуты до конца 2026 года», — говорится в блоге компании.

Meta заявила, что приостановит запланированный на начало 2026 года старт продаж в Великобритании, Франции, Италии и Канаде, и пока фокус компании остается на выполнении заказов в США.

С 2019 года Meta совместно с производителем Ray-Ban — компанией Luxottica — разрабатывает линейку умных очков.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг представил модель Meta Ray-Ban Display с ценой $799 в сентябре 2025 года. Это первые очки компании, рассчитанные на массовый рынок и оснащенные искусственным интеллектом: они позволяют смотреть видео, отвечать на сообщения и управляются через браслет с нейроинтерфейсом.

EssilorLuxottica в отчете за третий квартал 2025 года заявляла, что рост ее выручки частично был обусловлен сотрудничеством с Meta.

Meta — не единственная технологическая компания, разрабатывающая умные очки, отмечает CNBC. Alphabet в мае объявила о партнерстве с Warby Parker на $150 млн для создания очков с ИИ на базе операционной системы Android, а OpenAI, по данным Bloomberg, разрабатывает ИИ-очки совместно с Apple. При этом Apple свернула планы по выпуску облегченной версии видеогарнитуры Vision Pro, чтобы сосредоточиться на разработке смарт-очков, способных составить конкуренцию Meta Ray-Ban, сообщало агентство в ноябре 2025 года.