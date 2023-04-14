Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск

Ранее в «Казгидромет» сообщили, что 15-17 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Из-за ухудшения погодных условий закрыли участок трассы Астана-Петропавловск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

«В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск» с 18 по 231 километры – участок Астана-Щучинск», – говорится в сообщении национальной компании.

Ранее в «Казгидромет» сообщили, что 15-17 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки, временами сильные осадки: на западе в виде дождя, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман.