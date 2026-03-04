По линии технического регулирования и контроля выпуска продукции проведены 54 проверки. Нарушения выявлены в 47 случаях, что позволяет заявить: несоблюдение нормативов становится системным. Сумма административных штрафов при этом составила 4,4 млн тенге.

В текущем году, по словам Ербола Оспанова, в аккредитованных лабораториях проверены 11 образцов продукции. Несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и национальным требованиям безо­пасности выявлено в пяти из них.

В продаже выявлены бытовые электроприборы с серьезными нарушениями техники безопасности. Проверку не прошли образцы брендов CROMSER и CORNIER. Лабораторные испытания вскрыли грубые нарушения Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности низковольтного оборудования».

Экспертами установлено отсутствие на приборах информации на государственном языке. В инструкциях нет обязательных сведений о классах безопасности. Во время испытаний корпус фена CROMSER professional CR-9100 начал плавиться, что говорит о критическом перегреве. Кроме того, зафиксировано нарушение защиты от поражения электрическим током. Такие «недостатки» угрожают безопасности потребителей и могут привести к пожару или удару током.

Контрольные закупки коснулись и строительных материалов, от качества которых напрямую зависит безопасность зданий и сооружений. Лабораторные исследования и здесь подтвердили несоответствие продукции требованиям техрегламентов. Основное нарушение – превышение показателя нерастворимых в соляной кислоте примесей, что может свидетельствовать о низком качестве исходного сырья.

В сфере обеспечения единства измерений (метрологии) конт­ролем было охвачено 162 субъекта, включая крупные промышленные предприятия. В результате внесен запрет на применение 419 единиц средств измерений, отменено 354 сертификата о поверке.

Минувший 2025 год был также ознаменован резким ростом обращений акмолинцев по поводу систематического недолива топлива на авто- и газозаправочных станциях. Проверки выявили массовое использование несоответствующего стандартам точности оборудования. На многих АЗС и АГЗС эксплуатировались топливно-раздаточные колонки, не прошедшие обязательную государственную метрологическую поверку.

Департамент области провел 15 контрольных мероприятий в сфере аккредитации – нарушения установлены во всех 15 случаях. Их характер практически идентичен: несоблюдение правил оценки или поверки, применение неактуальных нормативных документов и методик, проведение работ вне области аккредитации.

На территории региона зарегис­трировано 42 юридических лица, торгующих ювелирными изделиями. Из 102 контрольных проверок в этом сегменте нарушения установлены в 99 случаях (97%). Контроль проверками не ограничился: процедуре клеймения подверглись 8 410 изделий.

В течение минувшего года департаментом проведены 22 внеплановые проверки, по результатам которых выданы соответствующие предписания.

Важная часть работы – взаимодействие с другими госорганами. На основании материалов, поступивших из Ревизионной комиссии по Акмолинской области, проверены и организации образования.

В пищеблоках некоторых коммунальных государственных учреж­дений выявлены факты использования весов без действующей поверки. А это ведь не просто формальность: ошибка даже в граммах при закладке продуктов может обернуться нарушением норм питания школьников и повлечь за собой нецелевое либо неэффективное использование бюджетных средств.

Особое внимание в прошлом году уделялось борьбе с демпингом и наплывом дешевого, но некачественного импорта. В рамках национального проекта «Сапалы өнім» департамент использовал действенный инструмент контроля: приостанавливал и отменял документы о соответствии продукции. Так, согласно протоколам испытаний от департамента санитарно-эпидемиологического контроля выявлены товары, не отвечающие требованиям технических регламентов Таможенного союза. В 2025 году приостановлено действие 25 деклараций о соответствии.

В завершение брифинга Ербол Оспанов отметил: высокий процент выявляемости нарушений (94%) говорит о том, что бизнес должен быть более ответственным перед потребителем.

– Мы не просто фиксируем цифры, за каждым фактом стоит безо­пасность жителей области. Департамент продолжит работу по очистке рынка от фальсификата, бракованных и опасных товаров, – подчеркнул руководитель департамента.