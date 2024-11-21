Международная конференция «ОнкоРенессанс-2024» состоялась в Алматы

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Данное мероприятие направлено на обмен опытом, налаживанию нетворкинга среди казахстанских и зарубежных онкологов, и непрерывное развитие и повышение квалификации профильных специалистов, что способствует повышению качества оказания онкологической помощи пациентам. В конференции приняли участие эксперты из Японии, Ю. Кореи, Китая, США, Дании, Турции, Испании, Монголии, России, Беларуси, Украины и др. стран мира.

«Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» подчеркнул необходимость модернизации онкологической помощи, создания условий для диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных аналогичных тем странам, достигших высоких результатов в оказании онкологической помощи и лечении злокачественных новообразований. Одним из наших основных направлений является постоянное совершенствование и обучение наших специалистов современным методам лечения и диагностики. Мероприятие объединило на одной площадке практикующих врачей-онкологов, ученых, химиотерапевтов, хирургов, радиологов и молодых специалистов со всей страны. В программу включены актуальные темы оказания онкологической помощи: профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний, вопросы по лечению ВПЧ-ассоциированных онкологических заболеваний, лучевая и визуальная диагностика, высокотехнологичные методы лучевой терапии - ядерная медицина и тераностика, персонифицированная лекарственная терапия (таргетная терапия), патоморфология и молекулярная генетика. А также современные достижения лечения в области сарком костей и мягких тканей, опухолей головы и шеи, гинекологического рака, опухолей желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной зоны и научные открытия в развитии и эволюции злокачественных новообразований, современные медицинские технологии, используемые в диагностике и лечении рака и менеджмент в онкологии», - рассказала Главный внештатный онколог МЗ РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», Президент ассоциации онкологов Казахстана Диляра Кайдарова.

В работе конференции приняли участие около 1000 специалистов онкологов и радиологов со всего Казахстана.

В рамках мероприятия состоялись живые мастер-классы – операции по раку головы и шеи, раку поджелудочной железы, раку шейки матки с участием зарубежных менторов. Кроме того, в рамках конференции был организован Международный семинар, посвященный проблеме вируса папилломы человека (ВПЧ) под эгидой Американской ассоциации онкологов (ASCO).

Впервые в рамках конференции «ОнкоРенессанс – 2024» состоялся конкурс молодых ученых Казахстана, занимающихся исследованиями в области онкологии и радиологии. На конкурс были отобраны около 13 научных работ молодых ученых - резидентов, молодых врачей-онкологов. Призовые от Ассоциации онкологов Казахстана за 1 место в конкурсе составили 1 000 000 тенге, 2 место – 600 000 тенге, 3 место – 300 000 тенге.