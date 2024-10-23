Международная конференция писателей пройдет в Алматы

Статьи
4
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Встреча будет посвящена 100-летию классика казахской литературы Абдижамила Нурпеисова

фото Юрия Беккера

Об этом на специальной пресс-конференции сообщил президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин. Мероприятие пройдет при содействии управления культуры акимата Алматы.

Местом встречи известных мас­теров пера из Турции, России, Франции, Литвы, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана будет Национальная библиотека в Алматы. Участники форума будут вспоминать выдающегося писателя, говорить о его многогранном творчестве. Бигельды Габдуллин сообщил, что к 100-летию романиста будет издан сборник материалов о нем, где собраны воспоминания Луи Арагона, Чингиза Айтматова и других литераторов о Нурпеисове.

– Это выдающийся писатель, литературная деятельность которого совмещалась с активной гражданской позицией. Он не написал много произведений, но совершил настоящий творческий подвиг, оставив литературное наследие, в котором затронуты судьбы людей целой эпохи. Его литературный космос мы еще не открыли до конца. Думаю, что нашим современникам и следую­щему поколению читателей предстоит это сделать, – отметил Бигельды Габдуллин.

По его словам, нынешний форум важен в контексте культурного возрождения нации, успешного ее развития посредством таких международных контактов. К тому же надо понимать, что литературный процесс в Казахстане протекает при явном дефиците коммуникаций современного казахского писателя с мировой литературой.

– Это объясняется тем, что казахские писатели в какой-то мере утратили связь с внешним миром. Из-за отсутствия качественного перевода их произведений на зарубежные языки в мире нет особого интереса к нашей литературе, – считает президент Казахского ПЕН-клуба.

Бигельды Габдуллин выразил уверенность, что предстоящая конференция будет способствовать решению в том числе и этих проблем.

– Надеемся, что литераторы ближе познакомятся, испытают профессиональный интерес к деятельности друг друга, больше узнают о современной литературе других стран, найдут переводчиков и друзей. Переводы – это важный процесс, через который мы познаем культуру и литературу другого народа. Очень важно проводить такие встречи. Литература должна служить мостом между народами, объединяя и сплачивая их, – подчеркнул он.

В рамках конференции пройдет встреча писателей со студентами КазНУ им. аль-Фараби, а также состоится открытие мемориальной доски на доме, где жил Абдижамил Нурпеисов.

#Алматы #конференция #писатели

Популярное

Все
Контрафакт на миллионы
Столичный статус не гарантирует комфорт
В Петропавловске прошел областной конкурс «Өнеріміз саған, Қазақстан!»
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Приказано выжить!
Брейкинг снова на вершине!
«Барыс» одержал первую победу при новом тренере
Число аварий снизит «цифра»
Ценить и сберечь
Из села – в чемпионы
Труба достигла намеченной отметки
Дворовый переворот
Реконструкция близится к завершению
Триумф «Жетысу»
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Получать наибольший урожай с наименьшими потерями воды
Образ, сотканный из мифов и легенд
Университет спорта введут в строй в следующем году
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Как безопасно перевозить детей транспортом, рассказали в Минпросвещения
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
День Республики – символ гордости и независимости
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Образ, сотканный из мифов и легенд
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Триумф «Жетысу»
Из села – в чемпионы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]