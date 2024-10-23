Международная конференция писателей пройдет в Алматы

Об этом на специальной пресс-конференции сообщил президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин. Мероприятие пройдет при содействии управления культуры акимата Алматы.

Местом встречи известных мас­теров пера из Турции, России, Франции, Литвы, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана будет Национальная библиотека в Алматы. Участники форума будут вспоминать выдающегося писателя, говорить о его многогранном творчестве. Бигельды Габдуллин сообщил, что к 100-летию романиста будет издан сборник материалов о нем, где собраны воспоминания Луи Арагона, Чингиза Айтматова и других литераторов о Нурпеисове.

– Это выдающийся писатель, литературная деятельность которого совмещалась с активной гражданской позицией. Он не написал много произведений, но совершил настоящий творческий подвиг, оставив литературное наследие, в котором затронуты судьбы людей целой эпохи. Его литературный космос мы еще не открыли до конца. Думаю, что нашим современникам и следую­щему поколению читателей предстоит это сделать, – отметил Бигельды Габдуллин.

По его словам, нынешний форум важен в контексте культурного возрождения нации, успешного ее развития посредством таких международных контактов. К тому же надо понимать, что литературный процесс в Казахстане протекает при явном дефиците коммуникаций современного казахского писателя с мировой литературой.

– Это объясняется тем, что казахские писатели в какой-то мере утратили связь с внешним миром. Из-за отсутствия качественного перевода их произведений на зарубежные языки в мире нет особого интереса к нашей литературе, – считает президент Казахского ПЕН-клуба.

Бигельды Габдуллин выразил уверенность, что предстоящая конференция будет способствовать решению в том числе и этих проблем.

– Надеемся, что литераторы ближе познакомятся, испытают профессиональный интерес к деятельности друг друга, больше узнают о современной литературе других стран, найдут переводчиков и друзей. Переводы – это важный процесс, через который мы познаем культуру и литературу другого народа. Очень важно проводить такие встречи. Литература должна служить мостом между народами, объединяя и сплачивая их, – подчеркнул он.

В рамках конференции пройдет встреча писателей со студентами КазНУ им. аль-Фараби, а также состоится открытие мемориальной доски на доме, где жил Абдижамил Нурпеисов.