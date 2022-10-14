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Международная конференция по математической логике и компьютерным наукам прошла в ЕНУ

Председатель организационного комитета, доктор физико-математических наук, профессор Тусупов Д.А.

Данная конференция проводилась в нашем университете для ознакомления и обсуждения современного состояния наук, взаимного влияния математической логики и компьютерных наук и современных трендов и проблем.

Проблемы и результаты, которые обсуждались на этом форуме, являются продолжением работ шести конференций «Казахско-французский коллоквиум по теории моделей» и «Франко-казахский коллоквиум по теории моделей» в разные годы, а также работ «Шестнадцатой азиатской логической конференции» 2019 году.

Азиатская конференция по логике (АКЛ) являлся крупным международным событием в математической логике. В нем были представлены последние научные разработки в области математической логики и ее приложений, логики в компьютерных науках и философской логики.

Данная конференция по математической логике и компьютерным наукам отражает огромное влияние достижений математической логики на разделы компьютерных наук такие как искусственный интеллект, экспертные системы и другие, направлена на продвижение математической логики и компьютерных наук в евразийском пространстве, в частности в Казахстане, и объединение ученых для обмена информацией и идеями.

В ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, которому недавно присвоено звание исследовательского университета, исследования по математической логике и алгебре проводятся на кафедре «Алгебры и геометрии» механикоматематического факультета, где работают ученики академика НАН РК Умирбаева Уалбая, академика АН Каз.ССР Тайманова Асана Дабсовича, а также другие представители Сибирской школы алгебры и логики.

Факультет информационных технологий ЕНУ им. Л. Н. Гумилева осуществляет подготовку компетентных ученых по специальностям, заявленных на конференции, однако необходимо усиление в подготовке специалистов по современным направлениям информационных технологий таких как DATA Science, искусственный интеллект, компьютерная лингвистика, информационная безопасность, информационные системы и программная инженерия.

На конференции был представлен пул из трех докладов по семантическому и логическому программированию. Конференция была открыта с теоретических основ этой науки, которые опираются на достижения математической логики – совместный доклад «Логико-математическое описание полиномиальной вычислимости» академика РАН С.С. Гончарова и д.ф.-м.н. Свириденко (Институт математики СО РАН) и была продолжена докладами о реализации этих идей в виде информационных продуктов - доклад «Онтологический интеллектуальный анализ данных» д.ф.-м.н. Витяева Е.Е. (Институт математики СО РАН) и доклад "Онтологии и микросервисное объектно-ориентированное программирование" д.ф.-м.н. Манциводы А.В. (Иркутский государственный университет)). Данные доклады вызвали большой интерес и впечатлили участников конференции своей фундаментальностью, широкой областью применения и внедрением в реальные области жизнедеятельности такие, как компьютерные науки, экономика, медицина и т.д.

По направлению математическая логика, алгебра и теория чисел были представлены обзор Бадаева С.А. «Полурешетки Роджерса» (КазахскоБританский технический университет, Алматы), решение актуальной проблемы теории колец академика НАН РК У. Умирбаева (Университет Уэйна, США). Доклад «On Small Models in Jonsson Theory» был сделан Ешкеевым А.Р. (Карагандинский государственный университет). Габбасов М.Б. (Компания системных исследований «ФАКТОР», Астана, Казахстан) представил доклад «Об одной оценке простых чисел. А также был предложен ряд докладов ученых из Казахстана таких как И.В. Латкин, М. Бекенов, Н. Мархабатов и другие.

Решение актуальных проблем социальной, медицинской поддержки жителей Великобритании на основе инновационных технологий было дано в докладе «Health and Social Care Assistive Technologies Innovation» профессора Salah Al-Majeed школы компьютерных наук университета Линкольн Великобритании.

По проблемам информационной безопасности был предложен доклад «Анализ атак истощения энергоресурсов в системах интернета вещей» профессора Десницкого В.А. (Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук, РФ).

Обзоры цикла работ по информационным системам на основе математической логики и информационных технологий ученых Новосибирска и Евразийского национального университета и компьютерной лингвистике ученых института проблем информатики СО РАН, ЕНУ имени Гумилева и Института вычислительных и информационных технологий МОН РК были предложены Самбетбаевой М.А. в докладе «Тезаурусы и онтологии в научно-образовательных информационных системах» и Сагнаевой С.К. в докладе «Модели и методы семантического анализа и представления смысла текста в компьютерной лингвистике».

Современные проблемы информационных технологий в области потребления энергии вычислительными устройствами и программным обеспечением различных информационных систем и технологий были представлены в докладе «Energy of computing: Optimization of software applications for energy and performance» профессора Ластовецкого А.Л. из школы компьютерных наук и информатики УКД, Дублин, Ирландия. Данный доклад отразил проблемы, касающиеся энергетики и экономики различных стран, и ставит особенно актуальный вопрос строительства атомных станций на территории РК.

В работе конференции приняли участие десятки ученых из различных стран и были присланы более ста статей и тезисов.

В целом, работа конференции была организована на высоком уровне, были представлены работы известных ученых из разных стран, а также работы молодых отечественных ученых, которые направлены на решения актуальных проблем, выполняются согласно современным требованиям к научным исследованиям.

Международная конференция «Математическая логика и компьютерные науки» была финансово поддержана грантом МОН РКАР08855497 «Теоретико-модельные и алгоритмические свойства алгебраических систем».

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