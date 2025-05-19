Имя доктора технических наук, профессора Рысбека Баймаханулы неразрывно связано с развитием геомеханики, цифровых технологий и инженерных дисциплин, и в этот день эти направления обрели новое дыхание

Фото: QyzPU

Масштабное мероприятие, организованное Казахским национальным женским педагогическим университетом и Институтом механики и машиностроения, стало не только данью уважения великому учёному, но и своеобразным ориентиром для молодого поколения исследователей. Конференция под названием «Геомеханические процессы и цифровизация: инновационные технологии и перспективы развития» объединила учёных разных стран, чтобы обсудить актуальные вопросы развития геомеханики и продолжение научной школы профессора Баймаханулы.

Ректор QyzPU Гулмира Канай подчеркнула, что профессор Баймаханулы оставил значительный след не только в науке, но и в деле духовного воспитания и укрепления национальных ценностей.

«Профессор Рысбек Баймаханулы – выдающийся учёный с международным признанием. Почти полвека он плодотворно трудился в нашем университете, внёс огромный вклад в развитие науки и образования. Он состоял в четырёх научных комитетах Международного сообщества по геомеханике (ISSMG), представляя Казахстан на научных площадках Японии, Канады, Турции, Китая и других стран. Его перу принадлежат более 450 научных работ, среди них – 19 учебников и 10 монографий. Публикации учёного включены в международные базы данных: 9 статей – в Scopus, 2 — в Web of Science, а его индекс Хирша достигает 6. Под его руководством защитились 9 кандидатов наук, 1 доктор и десятки магистров. Научно-педагогическое наследие Рысбека Баймаханулы, уделявшего особое внимание национальному духу и воспитанию, – это пример для молодёжи и ориентир для будущих поколений», – отметила ректор.

В конференции приняли участие академики, профессора, молодые исследователи, а также родные и близкие профессора. В рамках секционных заседаний было заслушано более 30 научных докладов, лучшие из которых были отмечены дипломами.

Доктор технических наук, профессор, академик Международной транспортной академии и Национальной инженерной академии Казахстана Багдат Бурханбайулы отметил, что Рысбек Баймаханулы был одним из первых казахстанских учёных, разработавших научное обоснование безопасности метростроения.

«Значение этой конференции для воспитания подрастающего поколения – огромное. Именно он научно доказал целесообразность строительства метро в Алматы, его эффективность и безопасность по сравнению с наземными сооружениями. Его жизнь – пример мужества и непрерывного труда. Он проявил себя как многогранный человек: в молодости писал рассказы, научно-фантастические повести и научно-популярные книги. В совершенстве владел математикой, физикой, механикой и особенно – цифровыми методами. Его личность – источник вдохновения для молодёжи», – подчеркнул учёный.

В рамках мероприятия был показан видеоролик о жизни и научном пути профессора, его ученики прочитали посвящённые ему стихи. Особый отклик вызвало вручение премий «Лучший молодой учёный» – трогательный и мотивирующий момент конференции.

Сын профессора Айдар Баймахан учредил личную премию для молодых учёных, подчеркнув преемственность поколений и поддержку научного развития.

«Миссия моего отца заключалась в объединении науки и образования. Он не только написал более 450 научных статей, но и посвятил свою жизнь воспитанию учеников. Его дело – наша святая обязанность», – сказал он.

Эта конференция стала не просто актом признательности, а важной площадкой для будущих научных изысканий. Научное наследие Рысбека Баймаханулы ещё долгие годы будет служить путеводной звездой для молодых исследователей.

Мероприятие, прошедшее в стенах QyzPU, стало ярким примером преклонения перед наукой, светлой памяти Учителя и глубокого синтеза науки и духовности.