Международная организация труда высоко оценивает новшества Казахстана в социальной сфере

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с директором регионального бюро Международной организации труда (МОТ) по странам Европы и Центральной Азии Беат Андрес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер поблагодарила МОТ за техническую поддержку, оказанную при разработке Методики определения размера минимальной заработной платы (МЗП). В настоящее время она утверждена по согласованию с представителями работодателей и работников. Так, теперь МЗП определяется исходя из медианного дохода и производительности труда. В текущем году ее размер составляет 85 тысяч тенге.

Кроме того, Тамара Дуйсенова обратила внимание представителей МОТ на работу, проводимую правительством РК по формализации деятельности лиц, охваченных платформенной занятостью («Яндекс», Glovo и т.д.). Совместно с компанией «Яндекс» реализуется пилотный проект, в рамках которого налоги и социальные платежи за водителей такси рассчитываются и уплачиваются компанией автоматически. При этом процедура регистрации на платформе была значительно упрощена.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что Казахстан поддерживает инициативу генерального директора МОТ Жильбера Унгбо о Глобальной коалиции за социальную справедливость.

В свою очередь Беат Андрес высоко оценила новшества Казахстана в сфере труда и социальной защиты населения, а также концепции по обеспечению безопасных условий труда и развитию рынка труда, принятые правительством РК.

Отметим, директор регионального бюро МОТ находится в нашей стране с двухдневным рабочим визитом. В рамках него намечены встречи с руководителями профсоюзов и крупных предприятий.

Также в текущем году ожидается визит в Казахстан генерального директора МОТ Жильбера Унгбо.