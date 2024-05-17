Международная организация труда высоко оценивает новшества Казахстана в социальной сфере

Правительство
113

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с директором регионального бюро Международной организации труда (МОТ) по странам Европы и Центральной Азии Беат Андрес,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер поблагодарила МОТ за техническую поддержку, оказанную при разработке Методики определения размера минимальной заработной платы (МЗП). В настоящее время она утверждена по согласованию с представителями работодателей и работников. Так, теперь МЗП определяется исходя из медианного дохода и производительности труда. В текущем году ее размер составляет 85 тысяч тенге.

Кроме того, Тамара Дуйсенова обратила внимание представителей МОТ на работу, проводимую правительством РК по формализации деятельности лиц, охваченных платформенной занятостью («Яндекс», Glovo и т.д.). Совместно с компанией «Яндекс» реализуется пилотный проект, в рамках которого налоги и социальные платежи за водителей такси рассчитываются и уплачиваются компанией автоматически. При этом процедура регистрации на платформе была значительно упрощена.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что Казахстан поддерживает инициативу генерального директора МОТ Жильбера Унгбо о Глобальной коалиции за социальную справедливость.

В свою очередь Беат Андрес высоко оценила новшества Казахстана в сфере труда и социальной защиты населения, а также концепции по обеспечению безопасных условий труда и развитию рынка труда, принятые правительством РК.

Отметим, директор регионального бюро МОТ находится в нашей стране с двухдневным рабочим визитом. В рамках него намечены встречи с руководителями профсоюзов и крупных предприятий. 

Также в текущем году ожидается визит в Казахстан генерального директора МОТ Жильбера Унгбо.

#Правительство #Дуйсенова #МОТ

Популярное

Все
Он был кумиром нашего детства
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
В программу 5-х Всемирных игр кочевников внесены очередные изменения
Универсальный полицейский
Все о новом Законе «О государственных закупках»
Женское предпринимательство обеспечивает 31,4% рабочих мест
«Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!»
Двадцать пятая весна любимого сада
Первый казахстанско-китайский зерновой форум пройдет в Китае
Скажите мне, Киса, как художник художнику…
Еще почти 2,5 млрд тенге выделили из резерва на ремонт теплосетей Риддера
Казахстан завоевал историческое серебро ЧА по спортивной гимнастике
Яблони Сиверса радуют особым цветением
Радиофармпрепараты для онкопациентов будут доставляться самолетами
Не по-человечески
Алтынай Асылмуратова: «Астана Опера» – лучший академический театр оперы и балета в Казахстане
Турнир Qazaqstan Barysy окончен
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей

Читайте также

Страны ЦА подтверждают приверженность целям устойчивого раз…
Правительство направит свыше 4,8 млрд тенге на инженерные с…
202 семьям выдали дома и квартиры взамен разрушенного павод…
Возвращенные в госсобственность земли должны выдаваться под…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]