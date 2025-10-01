Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане, как и во многих других странах, этот праздник напоминает о ценности мудрости, опыта и жизни, прожитой на протяжении многих лет. Пенсионеры — хранители традиций, культуры и истории. Их жизненные уроки и наставления важны не только для молодежи, но и для общества.

Международный день пожилых людей был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, и с тех пор его отмечают по всему миру 1 октября. Целью праздника является привлечение внимания к проблемам пенсионеров и создание условий для улучшения их жизни.

В Казахстане в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку и заботу о старшем поколении. В связи со знаменательной датой организуются культурные и спортивные мероприятия, лекции, концерты и выставки. Местные общественные организации, школы и университеты активно подключаются к инициативам, проводя мастер-классы и встречи с пожилыми людьми, чтобы обменяться опытом и знаниями.

Кроме того, много внимания уделяется также вопросам социальной защиты, здравоохранения и доступности услуг для пожилых людей. Правительство и некоммерческие организации рассматривают необходимость введения новых программ, направленных на улучшение качества жизни старшего поколения.

Поддержка пенсионеров — это не только социальная ответственность, но и проявление культурных ценностей казахского народа. Уважение к старшим всегда было важным аспектом традиций, и этот день служит напоминанием о важности заботы о тех, кто в этом нуждается.

Международный день пожилых людей — это прекрасная возможность задуматься о судьбах ветеранов, почтить их заслуги и показать, что общество ценит каждого, независимо от возраста. Забота о старшем поколении — залог здоровья и процветания будущих поколений.

Также ранее стало известно, что в Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 115-й день рождения.