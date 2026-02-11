Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Казахстан демонстрирует один из высоких показателей гендерного баланса в науке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

По данным министерства, сегодня женщины играют ключевую роль в формировании научного потенциала Казахстана. В стране насчитывается 120 896 специалистов, имеющих научную степень, из которых 62 433 человека, или 51,6%, – женщины. Эти данные наглядно подтверждают высокую активность и профессиональный потенциал женщин в науке.

В Миннауки пожелали всем женщинам, выбравшим путь науки, новых научных открытий, смелых идей, успешных исследований и значимых профессиональных достижений.