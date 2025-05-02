Международный фестиваль тюльпанов проходит в Жамбылской области

Культура
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Масштабное мероприятие «Қызғалдақ мұра» («Наследие тюльпанов») объединило мастеров флористики из Нидерландов, Германии, Турции, России, Кыргызстана, Украины, Ирана и Казахстана, а также туроператоров, иностранных гостей и ряд местных заинтересованных лиц, став площадкой для творческого диалога и обмена мнениями по сохранению и развитию видов тюльпанов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время открытия фестиваля руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев поприветствовал всех участников и отметил важность события, играющего большую роль в создании бренда региона и привлечении туристов, в том числе из зарубежных стран.

Открыл форум мастер-класс Петра Анохина из Республики Кыргызстан, признанного лучшим флористом в СНГ и вошедшего в 2019 году в число 20-ти сильнейших специалистов на планете. Говоря о тюльпанах как о части мировой флористики, он подчеркнул роль жамбылских сортов в европейской селекции.

Фото: Агадил Рысмахан

- Тюльпаны из Жамбылской области стали частью мировой флористической культуры. В свое время Голландия столкнулась с проблемой, когда ее знаменитые цветы начали заболевать вирусами. Именно тогда жамбылские представители привлекли внимание голландских селекционеров и стали активно использоваться ими в работе для улучшения качества их сортов, - отметил гость.

Мастер-флорист уверен, что жамбылские тюльпаны, в том числе наиболее известные из них - Кауфмана и Грейга, уже стали настоящим брендом региона, олицетворяя его природное богатство и уникальность, а их признание на международной арене только укрепляет этот статус.

Основатель Ассоциации флористов «Flora & Decor Fusion» Яна Прокудина отметила, что такие фестивали помогают донести до общественности ценность тюльпанов, в том числе диких сортов, многие из которых находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.

- Люди знают, что тюльпаны нельзя срывать, но многие не понимают, по какой причине. Дело в том, что семена редких тюльпанов начинают развиваться только в том случае, если они распространяются естественным путем. Если же вырывать эти тюльпаны, то процесс размножения нарушается, и, в конечном счете, это может привести к полному исчезновению вида, - сказала Яна Прокудина.

Продолжила программу фестиваля научная конференция, которую открыла руководитель отдела естественных наук регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и РК Елена Осипова. В ходе пленарного заседания заместитель директора ботанического сада Харьковского государственного университета поделился информацией о том, как используются жамбылские тюльпаны в разведении их собратьев в российском вузе. О роде тюльпанов в Афганистане рассказал профессор Кассельского университета Хелмут Фритаг, а о состоянии диких представителей этого семейства в соседней республике - заведующая кафедрой физической и экономической географии Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат географических наук, геоботаник Алмагул Кендирбаева. Со своими докладами также выступили менеджер компании HBM из Нидерландов Пична Марсели, генеральный директор института ботаники и фитоинтродукции, академик, доктор биологических наук Гулнар Ситпаева, председатель национального комитета по геопаркам ЮНЕСКО в РК, доктор геолого-минералогических наук, кандидат биологических наук Саида Нигматова и другие.

Подводя итоги конференции, ее участники выработали предложения по сохранению диких тюльпанов. Кроме того, подписаны резолюция о признании Жамбылской области ответственным регионом по опеке над тюльпанами в стране, доказывающая, что исторической родиной тюльпанов является Каратауский хребет, а также международный протокол по созданию Каратауского геопарка. Вместе с тем составлен план по развитию последнего.

Заключительным этапом фестиваля станет выезд в Таласский район на место произрастания диких тюльпанов, где участников будет ждать юрточный городок. Здесь состоятся ознакомление с местными эндемиками и инсталляциями, выставка-ярмарка изделий ремесленников, модный показ тематических коллекций одежды, фотосессия, национальные спортивные игры, катание на алтыбакане, гала-концерт и церемония награждения, которую проведет глава региона Ербол Карашукеев.

#тюльпаны

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