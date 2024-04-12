Международный форум молодых ученых стартовал в Астане

Сегодня в Медицинском университете Астана стартовал Международный форум молодых ученых. В мероприятии принимают участие молодые ученые из университетов и научных организаций Казахстана и зарубежья

Фото: Медицинский университет Астана

Форум, приуроченный ко Дню работников науки РК, призван создать платформу для диалога и обмена опытом известных деятелей современного медицинского образования и науки. Гости и участники Форума, это представители 14-ти крупнейших вузов Казахстана, а также иностранные молодые ученые из стран СНГ, Европы и Азии.

Накануне был проведен конкурс среди молодых ученых и студентов на участие в форуме. Так, из более 400 поданных заявок на участие в Форуме конкурсной комиссией было отобрано более ста лучших научных докладов по основным направлениям в медицине, таких как хирургические и смежные дисциплины, безопасность пациентов, общественное здравоохранение и искусственный интеллект в здравоохранении, лучевая терапия, лучевая диагностика, ядерная медицина и многие другие. Лучшие презентации на торжественном подведении итогов Форума будут награждены местами, сертификатами и поощрены материально. В рамках форума была организована выставка, где молодые ученые представили свои проекты.

В торжественном открытии форума принял участие первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев. Он подчеркнул, что одна из основных задач государственной молодежной политики – создание условий для развития и воплощения интеллектуального потенциала современной молодежи в формирующемся обществе знания.

«Символично, что форум, приуроченный ко Дню работников науки, проводится в год 60-летия вашего университета. Созданный в 1964 году как вуз, призванный давать всестороннюю подготовку своим выпускникам, Медицинский университет Астана сегодня соединяет весь спектр медицинского образования, становится центром научной и образовательной жизни, а также социального проектирования и инновационной активности. Я глубоко убежден, что итоги Форума станут весомым вкладом в дальнейшее развитие научно-технического и инновационного сотрудничества молодых ученых Медицинского университета Астаны и всех участников форума», – заключил он.

Также Тимур Султангазиев наградил трех победителей корпоративной награды «Жас Дарын».

В формате видеопоздравления к участникам форума обратился министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек. Он рассказал о мерах поддержки науки и ученых в стране.

«Отечественная наука – это двигатель экономики. Для того, чтобы сделать эту сферу конкурентоспособной на международном уровне президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал ряд реформ и поручил правительству оказывать ей всестороннюю поддержку. Таким образом, бюджет, выделенный на развитие науки, на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 разав сравнении с предыдущим трехлетним периодом и составил 643 млрд. тенге. Конечно же, поддержка науки на этом не остановится. По нацпроекту, в 2025 году финансирование науки планируется увеличить на 1%, до 1 трлн тенге.

Что касается финансирования научных грантов, то в этом году на конкурс было подано 1742 заявок,1370 из них прошли, 341 одобрены, 291 проектов получили поддержку, 138 проектов в процессе реализации.

Развитие науки начинается с поддержки ученых. Министерство через «Отбасы банк» запустило ипотечную программу под 5 процентов, благодаря которой в этом году многие ученые получили квартиры», – отметил он.

С приветственном словом выступил председателя правления – ректор МУА Камалжан Надыров.

«Поддерживая инициативу главы государства по развитию науки, мы взяли курс на трансформацию нашего вуза в исследовательский университет. На сегодняшний день около 2-х тысяч обучающихся входят в состав студенческих организаций, деятельность которых направлена на развитие научной и инновационной активности. В прошлом году мы запустили программу внутривузовских грантов на научные проекты, свыше 200 обучающихся стали призерами различных международных конкурсов и конференций. В этом году запланирован ряд действенных мер по перезагрузке научного блока.

Ряд новаций будет продемонстрирован в ходе форума, среди них витрина проектов, выступление ведущих экспертов и ученых в формате MedХAstanа, а также конкурс стартапов DemoDay. Уверен, все они вызовут живой интерес у участников и студентов нашего университета. Работу в направлении развития инновационных и стартап-проектов, коммерциализацию технологий мы будем систематизировать и усилять», – сказал он.

После приветственного слова Камалжан Надыров наградил трех победителей конкурса научно-исследовательской работы студентов.

Форум молодых ученых проводится при поддержке министерства здравоохранения Республики Казахстан, министерства высшего образования и науки Республики Казахстан, АО «Фонд науки», крупных медицинских компаний и других структур бизнеса. В связи с чем 11 апреля 2024 года в рамках MedX выступят более 15 почетных спикеров из научной сферы. Также пройдет конкурс на лучшие стартап проекты, которые будут представлены на DemoDay витрине 11-12 апреля 2024 года. Подано уже свыше 40 заявок презентаций научных проектов, самые перспективные из которых поборются за призовые места и возможность реализации и финансирование проекта в будущем.

Форум молодых ученых это первое крупное мероприятие в 2024 году, которое проводится в рамках празднования 60-летия НАО «Медицинский университет Астана» осенью 2024 года. Университет уделяет огромное внимание развитию именно медицинской науки, а также сотрудничеству в этой области, что отражено в стратегии развития всего университета на ближайшие три года.