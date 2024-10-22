Международный форум по электронному апостилю впервые прошел в Астане

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21-22 октября 2024 года в Астане проходит 13-й Международный форум по программе электронного апостиля, организованный министерством юстиции РК в сотрудничестве с Maqsut Narikbayev University при поддержке генерального секретаря Гаагской конференции по международному частному праву Кристофа Бернаскони.

Фото: MNU

Это мероприятие приобрело особую значимость, так как впервые форум подобного масштаба был проведён в стране Центральной Азии.

В форуме приняли участие эксперты и практики из более чем 16 стран, а также представители государственных органов. Участники обсудили актуальные вопросы внедрения и использования программы «Е-Апостиль», поделились опытом и выработали консолидированные рекомендации для дальнейшего совершенствования системы.

«Этот форум e-APP стал первым очным мероприятием с 2019 года, когда мы собрались на 11-й форум в Форталезе, Бразилия. Поэтому особенно приятно и важно вновь вернуться к формату очных встреч и видеть столь большое количество участников. В нынешнем форуме принимают участие более 300 человек, среди которых представители 70 договаривающихся сторон и трех государств, не являющихся участниками Конвенции об апостиле», - отметил генеральный секретарь Гаагской конференции по международному частному праву Кристоф Бернаскони.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев подчеркнул значимость форума: «Электронный апостиль — это важный шаг на пути к упрощению международного документооборота, повышению прозрачности и безопасности».

Провост Maqsut Narikbayev University Сергей Пен добавил: «Наш университет сотрудничает с Гаагской конференцией с 2019 года, выступая Антенной Гаагской конференции в Центральной Азии. Это позволяет нам активно содействовать расширению членства в конференции и продвижению её конвенций в регионе».

Проведение форума в Казахстане подчеркивает лидирующие позиции страны в сфере цифровизации процессов апостилирования. Подобные форумы ранее проходили в Америке, Европе и Азии, а теперь Казахстан стал ключевым центром обсуждения вопросов цифровизации апостиля на международном уровне.

#форум #апостиль

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