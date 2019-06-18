Межпартийный диалог

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев встретился с директором управления Евразии международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики Цянь Найчэном.
Открывая встречу, Маулен Ашимбаев отметил, что внеочередные выборы Президента РК продемонстрировали стремление народа Казахстана сохранить курс Елбасы, в том числе в области развития добрососедских отношений с зарубежными партнерами.
– Казахстанцы поддержали продолжение политики Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Все стратегические инициативы и программы Елбасы будут реализовываться и дальше, и в этих процессах большую роль будет играть наша партия. Преемственность также предполагает сохранение миролюбивой многовекторной внешней политики. Мы будем и дальше укреплять наши отношения по сложившимся направлениям, которые активно развивал Первый Президент РК, – заявил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».
Как отметил Маулен Ашимбаев, «Nur Otan» придает большое значение развитию сотрудничества с Коммунистической партией Китая, и в качестве примера высокой динамики межпартийного диалога привел Протокол о сотрудничестве на 2015–2017 годы.
– Мы неплохо реализовали протокол о сотрудничестве между нашими партиями. Наши делегации посещали Китай, участвовали в различных мероприятиях. Также мы не раз принимали наших коллег из КНР. Мы намерены в предстоящий период и дальше развивать отношения по направлениям, представляющим взаимный интерес для нашей партии и для Коммунистической партии Китая, – сказал Маулен Ашимбаев.
В свою очередь Цянь Найчэн подтвердил намерение Компартии Китая активизировать сотрудничество с партией «Nur Otan» с целью дальнейшего укрепления добрососедских отношений между государствами.
Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области развития партийного обучения и подготовки партийных кадров.