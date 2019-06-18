Межпартийный диалог

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев встретился с директором управления Евразии международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Рес­публики Цянь Найчэном.

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев отметил, что внеочередные выборы Президента РК продемонстрировали стремление народа Казахстана сохранить курс Елбасы, в том числе в области развития добрососедских отношений с зарубежными партнерами.

– Казахстанцы поддержали продолжение политики Первого Президента Нурсултана­ Назарбаева­. Все стратегические инициативы и программы Елбасы будут реализовываться и дальше, и в этих процессах большую роль будет играть наша партия. Преемственность также предполагает сохранение миролюбивой многовекторной внешней политики. Мы будем и дальше укреплять наши отношения по сложившимся направлениям, которые активно развивал Первый Президент РК, – заявил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Как отметил Маулен Ашимбаев, «Nur Otan» придает большое значение развитию сотрудничества с Коммунистической партией Китая, и в качестве примера высокой динамики межпартийного диалога привел Протокол о сот­рудничестве на 2015–2017 годы.

– Мы неплохо реализовали протокол о сотрудничестве между нашими партиями. Наши делегации посещали Китай, участвовали в различных мероприятиях. Также мы не раз принимали наших коллег из КНР. Мы намерены в предстоящий период и дальше развивать отношения по направлениям, представляющим взаимный интерес для нашей партии и для Коммунистической партии Китая, – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь Цянь Найчэн подтвердил намерение Компартии Китая активизировать сотрудничество с партией «Nur Otan» с целью дальнейшего ук­репления добрососедских отношений между государствами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области развития партийного обучения и подготовки партийных кадров.