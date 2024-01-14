МИД РК прокомментировал итоги выборов на Тайване

Фото: МИД Казахстана

«В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РК.

В МИД РК подчеркнули, что Казахстан «поддерживает усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны».

На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, получивший около 41% голосов.