Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию в неожиданном сценическом образе порадовал миланскую публику, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сали Сабиров

Триумфатор нынешней Олимпиады выступил на гала-концерте звезд мирового фигурного катания. Показательные выступления победителей и призеров прошёл после завершения соревновательной программы фигурного катания.

Спортсмен вышел на лёд в образе главного героя мультфильма «Кунг-фу Панда» — панды По. Выступление казахстанского фигуриста вызвало бурную реакцию зрителей на арене.

После завершения номера у бортика олимпийского чеспиона встретил легендарный киноактер Джеки Чан. Актер держал в руках две игрушечные панды. Под аплодисменты зрителей он обнял Шайдорова, поздравил его с выступлением и пожал руку.