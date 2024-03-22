Микс архаики и модерна

Наурыз – один из древнейших и самых почитаемых праздников в Казахстане, государствах Центральной Азии и Ближнего Востока. По некоторым данным, в текущем году этот праздник весеннего равноденствия и духовного обновления отмечают более 300 млн людей. С течением времени традиции празднования Наурыза в Казахстане претерпели изменения, и сегодня мы видим новый его формат, сочетающий в себе древние обычаи и современные тенденции.

Напомним, с этого года в Казахстане Наурыз начали отмечать уже с 14 марта. Назван этот период «Наурызнама». Вчера, 21 марта, казахстанцы отмечали Ынтымақ күні – День солидарности. Этот праздник призывает граждан поддерживать мир и согласие, уважать друг друга. Также принято вспоминать о многовековых культурных традициях казахов.

Все – философия, суть и форма этого праздника – ярко отразилось в телемарафоне «Наурыз лайф», впервые организованном первым казахстанским круглосуточным новостным телеканалом «24KZ». Специально в честь Наурыза коллеги подготовили и провели в Алматы пятичасовой прямой эфир, где в режиме реального времени казахстанцев с Ынтымақ күні поздравили известные артисты, певцы и другие деятели искусств, науки и спорта. Гости студии делились своими впечатлениями от праздника, акцентировали свое внимание на различных аспектах празднования Наурыза, отметили некоторые характерные для него особенности. К примеру, врач-репродуктолог Салтанат Байкошкарова обратила внимание ведущих на благотворное влияние на организм главного праздничного блюда наурыз-көже.

– Мощный оздоравливающий эффект наурыз-көже обусловлен не только упот­реблением злаков, что само по себе положительно влияет на человека, но и определенным сочетанием зерновых культур. Известно, что зимой запасы организма истощаются, следовательно, весну люди и весь животный мир встречают в несколько ослабленном сос­тоянии. Поэтому рецепт целебного и живительного наурыз-көже составлен вовсе не случайно, – отметила Салтанат Байкошкарова.

Большой позитив зрителям подарили слова поздравления советского и казахстанского эстрадного певца, музыкального педагога, профессора, народного артиста Казахстана, «самого популярного грека страны», Лаки Кесоглу. Мэтр советской и отечественной эстрады поделился своими историями, тепло и душевно поздравил казахстанцев с Наурызом. Время от времени беседа с гостями студии прерывалась включением прямых репортажей из соседних тюркских стран и различных областей и городов Казахстана, в ходе которых корреспонденты подробно рассказали об особенностях празднования Наурыза.

Очень интересным получился разговор журналистов с блогером из России Иваном Червинским, который с прошлого года стал узнаваемой личностью в Казахстане. По словам Ивана, впервые празднование Наурыза он наблюдал во время проживания в Турции. Правда, в отличие от Казахстана, оказывается, там этот праздник не сопровождается такими зрелищными спортивными состязаниями, как байга или кокпар. Переехав в Казахстан, как признается Иван, он увидел возможность участвовать в поистине масштабном народном праздновании. Рассказывая о том, какое сильное влияние на него оказала культура Казахстана, он сообщил, что в настоящее время держит оразу. Популярный блогер поздравил жителей республики на государственном языке.

– Пока я знаю казахский язык не так хорошо, как хотелось бы. Но я его усиленно изучаю, и, надеюсь, в скором времени полноценно заговорю на нем. Мои казахстанские друзья шутят, что сейчас мой уровень вплотную приблизился к «шалаказахскому». Желаю всем жителям Казахстана мирного неба над головой, счастья, любви и удачи во всех начинаниях, – поздравил Иван Червинский.

Также стоит отметить, что во время телемарафона «Наурыз лайф» тысячи казахстанцев смогли в прямом эфире поздравить друг друга с Ынтымақ күні. Огромное количество жителей республики обменивались словами, пронизанными теплыми чувствами. Пожалуй, для зрителей эта фишка стала самой приятной чертой прошедшего мероприятия.