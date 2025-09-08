Фото: АО «НК «QazExpoCongress»

Миллионным посетителем казахстанского павильона на EXPO 2025 в Осаке стал Косуке Хасегава из города Амагасаки, префектура Хёго, Япония, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress»

«Для меня большая честь оказаться миллионным посетителем павильона Казахстана. Я впечатлён его современным дизайном, креативной концепцией и инновационным цифровым контентом. Узнать о достижениях Казахстана в области цифровизации, экономического роста и инвестиционного потенциала было по-настоящему интересно. После этого визита я искренне хочу отправиться в Казахстан и увидеть его горы, степи и природу своими глазами», – отметил Косуке Хасегава после экскурсии по павильону.

Побывать в РК Косуке Хасегав сможет уже в следующем году: в честь юбилейного визита удачливому японцу казахстанской стороной был вручен специальный призовой пакет - авиабилет бизнес-класса по новому прямому маршруту Япония - Казахстан, запуск которого запланирован казахстанским национальным авиаперевозчиком на 2026 год. Кроме того, гостя из Японии ждет двухдневное бесплатное проживание в одном из комфортабельных отелей Астаны.

Еще одним почетным гостем казахстанского павильона в эти дни стал Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзес, подчеркнувший активную роль Казахстана и его вклад в развитие глобального EXPO движения.