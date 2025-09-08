Теперь его ждет путешествие в РК
Миллионным посетителем казахстанского павильона на EXPO 2025 в Осаке стал Косуке Хасегава из города Амагасаки, префектура Хёго, Япония, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress»
«Для меня большая честь оказаться миллионным посетителем павильона Казахстана. Я впечатлён его современным дизайном, креативной концепцией и инновационным цифровым контентом. Узнать о достижениях Казахстана в области цифровизации, экономического роста и инвестиционного потенциала было по-настоящему интересно. После этого визита я искренне хочу отправиться в Казахстан и увидеть его горы, степи и природу своими глазами», – отметил Косуке Хасегава после экскурсии по павильону.
Побывать в РК Косуке Хасегав сможет уже в следующем году: в честь юбилейного визита удачливому японцу казахстанской стороной был вручен специальный призовой пакет - авиабилет бизнес-класса по новому прямому маршруту Япония - Казахстан, запуск которого запланирован казахстанским национальным авиаперевозчиком на 2026 год. Кроме того, гостя из Японии ждет двухдневное бесплатное проживание в одном из комфортабельных отелей Астаны.
Еще одним почетным гостем казахстанского павильона в эти дни стал Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзес, подчеркнувший активную роль Казахстана и его вклад в развитие глобального EXPO движения.
«Павильон Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2025 оставляет сильное впечатление благодаря высокому уровню организации, насыщенному содержанию и продуманной структуре экспозиции. Тематика устойчивого развития, инноваций и культурного многообразия представлена ярко, последовательно и с глубоким смыслом, подчеркивая актуальность выбранных приоритетов и глобальный взгляд страны на вызовы современности. Казахстан демонстрирует зрелый подход к участию в международных выставках, органично вписываясь в основную концепцию выставок EXPO и внося свой вклад в формирование будущего. Павильон вызывает искренний интерес, уважение и желание узнать больше о стране, её потенциале и ценностях», – отметил Димитри Керкентзес.