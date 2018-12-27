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Милосердие по-корейски
Любовь Доброта, Туркестанская область
Подарком судьбы стало для семимесячного Нуркена Елшибека и его родителей, проживающих в селе Коксайек Толебийского района, приглашение на операцию в Пучхонский госпиталь при Университете «Сун-Чхун-Хьян» (SCH Soon Chun Hyang University Bucheon Hospital). Один из лучших пластических хирургов клиники профессор Ким Енг Пэ взялся помочь ребенку. У мальчика – врожденный порок развития челюстно-лицевой области, представляющий собой незаращение верхней губы (хейлосхизис), больше известный как «заячья губа».