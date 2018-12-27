​Милосердие по-корейски

Подарком судьбы стало для семимесячного Нуркена Елшибека и его родителей, проживающих в селе Коксайек Толебийского района, приглашение на операцию в Пучхонский госпиталь при Университете «Сун-Чхун-Хьян» (SCH Soon Chun Hyang University Bucheon Hospital). Один из лучших пластических хирургов клиники профессор Ким Енг Пэ взялся помочь ребенку. У мальчика – врожденный порок развития челюстно-лицевой области, представляющий собой незаращение верхней губы (хейлосхизис), больше известный как «заячья губа».

Частная клиника взяла на себя абсолютно все расходы, включая проезд, обследование и лечение малыша. Такой шанс стал возможным благодаря плодо­творному сотрудничеству между университетской клиникой и управлением здравоохранения Туркестанской области.

Два года назад подписан меморандум о сотрудничестве между руководителем клиники «Сун-Чхун-Хьян» и руководителем управления здравоохранения Туркестанской области Муканом Егизбаевым. Он предусматривает тесное сотрудничество с ведущими клиниками Южной Кореи, занимающей ведущую позицию в рейтинге мировых развитых стран в области медицины. Оно включает в том числе бесплатное обучение наших врачей в клиниках Южной Кореи. За это время на месячных курсах по повышению квалификации побывали около полусотни врачей-анестезиологов, хирургов, гинекологов и других специальностей.

Об операции в Корее семья из сельской глубинки не могла даже мечтать.

– Когда мой сын родился с хейлосхизисом, мы просто учились жить с этим недугом, – говорит мама малыша Нурила Исаева. – Со временем это стало моей большой болью. Я упрекала себя и постоянно просила у сына прощения. В роду у нас нет такого, хотя говорят, что это может быть наследственное заболевание, передающееся из поколения в поколение. В начале беременности я сильно грипповала, лечилась долго. Врачи считают, что это может быть одной из причин появления «заячьей губы». Это не только видимый дефект, но и психологическая травма для нас, близких. Сыну было трудно дышать, он плохо сосал грудь, все молоко вытекало, живот час­то болел.

Расщелина у мальчика была очень большая. Родители собирались самостоятельно прооперировать его в Узбекистане, но стоимость операции в 200 тыс. тенге остановила. Мама ребенка – учительница в сельской школе, отец – рабочий. Особого достатка в семье нет. Потом узнали, что и казахстанские врачи очень хорошо оперируют таких малышей, только делают это после 6 месяцев. Стали ждать, но потом выяснилось, что у ребенка оказался тяжелый случай. И тут на помощь пришли корейские медики, решившие помочь малышу.

Нурила Исаева рассказывает, что в семье приглашение в Корею на операцию вызвало неоднозначную реакцию. Старшие решили, что такого не может быть, чтобы все сделали без денег, а если семье заплатить нечем, то не надо и надеяться. В итоге родители отказались от поездки в Корею, и главному врачу Толебийской районной больницы Даулету Мусаеву пришлось даже уговаривать их.

– Мы понимали, что если это правда, что все бесплатно, то такой шанс дается только раз в жизни, – продолжает Нурила Исаева. – Тогда мы начали готовить документы, оформив паспорта для меня и сына. Когда узнали, что с нами едет сотрудник управления здравоохранения Туркестанской области, близкие успокоились. Нас в Корее встретили как родных. Соседи по палате все вежливые. Впервые я открыто показывала своего сына, не опасаясь осуждающих взглядов, как дома. После всех обследований сына прооперировали. Операция длилась около пяти часов. Когда я увидела Нуркена, мое сердце успокоилось. Я и вся наша семья всю жизнь будем благодарны всем, кто помог нам. Теперь мой сын начинает другую жизнь.

Такая операция, какую провели маленькому Нуркену, в Южной Корее стоит от 10 тыс. долларов США, и проводят ее пластические хирурги. У нас же оперируют детские челюстно-лицевые хирурги. Только в прошлом году в Туркестанской области проведена операция 78 детям с диагнозом «заячья губа». В нынешнем году таких уже 108. В государственных медицинских учреждениях операция проводится бесплатно.

По словам пластического хирурга Пучхонского госпиталя при Университете «Сун-Чхун-Хьян» (SCH Soon Chun Hyang University Bucheon Hospital) профессора Ким Енг Пэ, в мире есть люди, которые всю жизнь живут с таким пороком. Но это неправильно, ведь если «заячью губу» не подвергнуть коррекции, она может вызвать у ребенка снижение личностной самооценки.

После успешного проведения операции заместитель заведующего Пучхонского госпиталя при Университете «Сун-Чхун-Хьян» профессор Мин Генг Дэ лично навестил маленького пациента из Туркестанской области и вручил подарок.