Минимальные оптовые цены на социально значимые продукты будут устанавливать в РК

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В Казахстане планируется ввести Правила установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые и реализуемые в стране социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Соответствующее постановление Правительства опубликовано на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 февраля.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 14-5) статьи 6 Закона РК "О регулировании торговой деятельности" и определяют порядок установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые и (или) реализуемые в Республике Казахстан социально значимые продовольственные товары (МОЦ).

"Уполномоченный орган в сфере регулирования торговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка устанавливает МОЦ на срок до 90 календарных дней в течение одного года по определённому социально значимому продовольственному товару на всей территории Республики Казахстан", – говорится в документе.

Сообщается, что основанием для установления МОЦ является результат сравнительного анализа цен, который проводится уполномоченным органом, по заявлению заявителя и предложению заинтересованных государственных органов.