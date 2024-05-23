Министерства обороны и просвещения организовали единый час в учебных заведениях страны

фото: пресс служба МО РК

Мероприятие проведено в рамках совместного плана работы министерств по военно-патриотическому воспитанию детей и школьников.

В этом году страна отмечает 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова (25 мая) и Рахимжана Кошкарбаева (19 октября). Как подчеркнул в одном из своих интервью президент страны Касым-Жомарт Токаев, чествование людей, остававших след в истории страны, очень важно с точки зрения укрепления общенациональной идентичности.

В школе № 1 г. Приозерска Карагандинской области был организован урок мужества «Человек – легенда». О героическом пути генерала армии Сагадата Нурмагамбетова воспитанникам военно-патриотического клуба «Жас зеңбірекші» и школьникам рассказали председатель местного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил» Тлек Кенжебеков, заместитель командира воинской части 60601 подполковник Нурдос Калымбетов, ВрИО заместителя командира воинской части 06708 капитан Сырым Бердалы, ВрИО офицера по службе войск отделения военной полиции Приозерского гарнизона старший сержант Канат Эшназаров и библиотекарь Приозерской городской библиотеки Индира Талханбаева.

Много познавательной информации о боевом пути Сагадата Нурмагамбетова в годы Второй мировой войны и деятельности в качестве военачальника узнали учащиеся школы-гимназии №10 имени Жумабека Ташенева г. Астаны.

«Сегодня мы провели урок в 7 «г» и 9 «ж» классах,посвященный столетию легедарного военачальника Сагадата Нурмагамбетова. Патриотическое воспитание учащихся в нашей школе проводится в комплексе. Этому способствуют уроки НВП, содержание гуманитарных предметов и разноплановая внеклассная работа. Все они направлены на формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности и готовности встать на защиту Родины», – сказал преподаватель начальной военной подготовки – организатор военно-патриотического дела сержант 1 класса в запасе Тулеген Камзин.

На уроках мужества школьникам был также продемонстрирован документальный фильм о Сагадате Нурмагамбетове, жизнь и деятельность которого служат достойным примером для молодого поколения.